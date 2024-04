Studenti pro Palestina in presidio accusano il rettore dell’Unige: “Scappa dal confronto, chiediamo un incontro urgente”

Genova. Un Senato accademico prima spostato dalle 9 del mattino alle 15 e poi, con nuova comunicazione, trasformato da incontro in presenza in una videoconferenza. E’ quanto è accaduto oggi all’Università di Genova mentre gli studenti pro Palestina del collettivo Cambiare Rotta avevano organizzato due presidi (conseguenti allo spostamento di orario) per chiedere un confronto con il Senato accademico sul tema che sta infiammando le università in tutto il mondo: quello della collaborazione delle università con il “mondo della guerra”, in primis con Israele. La protesta di oggi in particolare era finalizzata a chiedere che “l’università interrompa ogni tirocinio collegato con la filiera bellica come lo è Mare Aperto e che i rettori delle università coinvolti in tali accordi prendano pubblicamente posizione”.

E gli studenti accusano il rettore Federico Delfino di essere sfuggito al confronto: “Delfino sa benissimo quanto il dissenso sia pericoloso non soltanto per chi è nella sua posizione ma per l’intero sistema imperialistico e guerrafondaio di cui sceglie di farsi promotore, e per questo motivo decide di giocare a questo gioco” scrive il collettivo di Cambiare Rotta in una nota in cui ricorda che “tutta Italia si mobilita al fianco della Palestina e per interrompere le pericolose collaborazioni tra il mondo dell’accademia e quello della guerra. In molti altri atenei come UniTo e UniBa si sono ottenute vittorie e risposte che ci fanno capire che vincere è possibile, anche se qui tarda ad arrivare lo stesso tipo di risoluzione”.

Gli studenti ribadiscono che “la mobilitazione e il boicottaggio accademico non si fermano” e chiedono un “colloquio con il senato in una seduta straordinaria da chiamarsi il prima possibile”.