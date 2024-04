Cominciata la bonifica dell’amianto dalla spiaggia di Priaruggia ma per la riapertura servono nuovi campionamenti

Genova. E’ cominciata questa mattina e finirà probabilmente entro la settimana la bonifica della spiaggia di Priaruggia dopo il ritrovamento di frammenti di Eternit provenienti da vecchie onduline. Il ritrovamento di fibre di amianto aveva portato alla chiusura della spiaggia dieci giorni fa dopo i prelievi eseguiti da Arpal. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per abbandono di rifiuti pericolosi e prelevato alcuni campioni ma gli inquirenti confermano che si tratta di frammenti molto vecchi e levigati, portati dal mare oppure sepolti da chissà quanto tempo.

Terminata la bonifica a cui lavora una squadra di quattro addetti di Amiu, protetti da tute e maschere anti-contaminazione (le fibre sono pericolosissime se arrivano all’apparato respiratorio) però la spiaggia del levante genovese non riaprirà immediatamente.

Arpal infatti, per dare il via libera alla riapertura, ha disposto un nuovo ciclo di campionamenti che dovranno essere effettuati in punti e in tempi diversi. Quindi, finché non arriveranno i risultati Priaruggia resterà off limits, fino ai nuovi risultati di laboratorio.