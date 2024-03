Sanità, Traversi e Ugolini (M5S): “Manovra della giunta Toti duro colpo alla sanità regionale”

Liguria. “La sanità regionale è a pezzi e ha un disavanzo che fa tremare le vene nei polsi. E per far fronte ai problemi, Toti che fa? Partorisce l’idea peggiore: tanti tagli e una pioggia di milioni di euro verso il privato”. Così, il deputato M5S Roberto Traversi commenta la notizia della manovra per coprire il buco nella sanità ligure.

Il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini aggiunge:”La manovra presentata dalla giunta Toti rappresenta un duro colpo per la sanità pubblica ligure. Ancora una volta, la gestione scellerata della Regione si traduce in tagli ai servizi essenziali, con gravi conseguenze per i cittadini. Ormai lo abbiamo letto in tutte le salse: il disavanzo sanitario è raddoppiato in un solo anno, passando da 31 a 63 milioni di euro. Per coprire questo buco, la Giunta vuole tagliare 35 milioni di euro alle aziende sanitarie, cancellando di fatto i fondi per il recupero delle liste d’attesa e per garantire i Lea, checché ne dica il presidente”.

Per Traversi “Quei 21 milioni che la giunta vuole destinare al privato rappresentano un danno per la sanità pubblica. Perché? Semplice: anziché essere usati per migliorare il SSR che ne avrebbe bisogno come l’aria che respiriamo – per accrescere ad esempio i servizi abbattendo le liste d’attesa e per rinnovare i macchinari, che a regime a loro volta genererebbero entrate che poi potrebbero essere rimesse in circolo nel pubblico -, Toti butta quei soldi nel pozzo di non ritorno che è il privato. Serve invece un ciclo virtuoso dove lo Stato investe nel servizio pubblico e poi questo, con gli utili, reinveste nel pubblico. Un concetto di facile comprensione che però Toti non vuole sentire, figurarsi capire”.

I pentastellati concludono: “Sono anni che chiediamo il cambio di rotta: perché Regione non hai mai voluto investire sulla sanità pubblica, aumentando così il personale e i finanziamenti? Toti risponda nel merito e magari ci risparmi la manfrina delle colpe da ricercare nelle scelte di chi c’era prima di lui: preventivamente ricordiamo al presidente che il centrodestra governa questa Regione da circa 9 anni, quasi due legislature durante le quali il disavanzo della sanità è cresciuto a dismisura. Un buco che ora lui vuole appianare distraendo risorse da altre missioni: a farne le spese saranno lo sviluppo economico, le politiche per il lavoro, l’agricoltura e la pesca, l’istruzione e i servizi istituzionali”.