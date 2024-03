Sampdoria, rientrato dalla Nazionale Stojanovic. Askildsen ko per influenza ma Piccini verso il rientro in gruppo

Genova. Continua la preparazione della Sampdoria in vista del match casalingo contro la Ternana (che si giocherà lunedì di Pasquetta ore 20.30) reduce dalla vittoria interna contro il Cosenza.

Al campo si è rivisto Stojanovic che è rientrato dopo gli impegni con la sua nazionale. Con la Slovenia il blucerchiato, nell’ultima gara vinta contro il Portogallo per 2-0, ha giocato per tutti e 90′ fornendo anche l’assisti per la seconda rete di Elsnik. Il centrocampista ha effettuato una seduta individuale al pari di Ghilardi.

Continua il percorso di recupero di Sebastiano Esposito, che non sarà a disposizione di Pirlo per la gara. Anche Ricci non riuscirà a recuperare in tempo nonostante i continui progressi.

Buone notizie arrivano invece da Piccini che domani dovrebbe riunirsi ai compagni.

Assente causa influenza Askildsen, ma il numero 5 dovrebbe farcela a recuperare.

Domani altra seduta di allenamento, poi sabato la consueta conferenza di mister Andrea Pirlo