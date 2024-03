Portofino Days, venerdì sera ospite il compositore ligure Stefano Cabrera con lo GnuQuartet

Portofino. Stefano Cabrera, compositore ligure, sarà ospite della prima edizione dei Portofino Days, che da venerdì 22 a domenica 24 marzo trasformeranno la Liguria e il Tigullio nella capitale del mondo delle fiction.

Nella serata inaugurale del 22 marzo, in Piazzetta, dalle 21.00 sarà protagonista del Liguria Terra da Fiction la serie tv “Hotel Portofino”, la cui terza stagione, per la regia di Jonathan Jones e prodotta da Eagle Eye, verrà proiettata in anteprima mondiale. Ambientata nella Liguria anni ’20, la serie tv gode della colonna sonora scritta dal violoncellista Stefano Cabrera.

“Hotel Portofino” sarà anche fra le proiezioni di sabato 23 e di domenica 24 al Teatrino Portofino. Sabato a partire dalle ore 21, in Piazzetta, vedrà lo GnuQuartet – composto da Roberto Izzo, Francesca Rapetti, Raffaele Rebaudengo oltre che dallo stesso Cabrera – suonare le musiche di “HotelPortofino” e una selezione fra le colonne sonore composte negli anni dai maggiori compositori italiani in forma di suite musicali appositamente arrangiate da Cabrera e dedicate a loro.

Con lo GnuQuartet si esibiranno Irene Fiorito al primo violino e Guido Bottaro al pianoforte. Concerto in collaborazione con Acmf.

Chi è Stefano Chiabrera

Stefano Cabrera è un compositore e violoncellista italiano. Dopo essersi diplomato con lode al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del maestro Nevio Zanardi, si è perfezionato con Mario Brunello, Yo-Yo Ma, Amedeo Baldovino, Emil Kline. Ha studiato jazz e composizione al Conservatorio N. Paganini di Genova, all’Accademia Perosi di Biella, nonché orchestrazione e arrangiamento alla Berklee School of Music. Le sue composizioni sono state premiate in importanti concorsi nazionali ed internazionali, e sono state eseguite in festival internazionali e sedi prestigiose in Italia e all’estero. Dal 1994 al 2009 ha lavorato come violoncellista di fila, compositore e arrangiatore presso il Teatro “Carlo Felice” di Genova. Dal 2006 è violoncellista e arrangiatore dello GnuQuartet, con il quale ha calcato centinaia di palchi prestigiosi, dall’Italia alla California, dalla Corea del Sud al Messico. Come compositore televisivo/cinematografico ha lavorato a “Genova sinfonia della città” (2005), “Clown”(2020), “The Abominable Snowbaby” (2021), “Suspect” (2022), “Hotel Portofino” stagione 1 e 2 (2021/2022) e molte altre opere. Prossimamente in uscita “Quentin Blake Box of treasures”, prodotto da BBC e registrato con la BBC Philharmonic Orchestra, e la terza stagione di “Hotel Portofino”. Dal 2021 con il progetto Gnus Cello (il suo canale You Tube conta 643.000 iscritti) inizia parallelamente la collaborazione con il producer ligure Raffaele Abbate col quale ha composto e prodotto una serie di brani (Reflections Of Light, Birdsong_02, Passacaglia Indaco, Nebula_Rasa, Meridian, Song of Infinity) distribuiti da Believe Music Italia.

Lo GnuQuartet

Dal 2006 il GnuQuartet ha prodotto sette album con brani originali o rielaborazioni e collaborato alla realizzazione, in fase di scrittura, arrangiamento e registrazione, di moltissimi lavori discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive come Pane quotidiano – Rai3. Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo hanno centinaia di concerti alle spalle in Italia e in giro per il mondo, dal Messico alla Francia, dalla Corea alla Spagna e partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici – Che tempo che fa, X Factor, Domenica in, Caterpillar, Radio 1 Musica, MTV Day -. Sono ospiti di grandi festival internazionali come il Festival di Sanremo, European Jazz Expo, Sildajazz Festival – Haugesund, Carinthian Summer Music Festival, Venezia Jazz, Concertone del Primo Maggio, Lucca Summer Festival, ecc. Hanno collaborato come solisti accompagnati dalla Roma Sinfonietta, dall’Orchestra Toscanini, Orchestra Haydn, Orchestra della Magna Grecia, da quella della Fondazione Teatro Carlo Felice, OFT, Artem e Gaga Symphony Orchestra. Hanno calcato le assi dei più prestigiosi teatri italiani come La Fenice, il Bellini, il Petruzzelli, il Regio, i più suggestivi palchi estivi da Taormina alle Terme di Caracalla o Ravello e le grandi arene come il Forum di Assago con Ermal Meta e gli stadi Olimpico e di San Siro con i Negramaro. Decine le collaborazioni eterogenee da Francesco De Gregori a Bloody Beatroots, Francesco Bearzatti, Afterhours, Diodato, Ivan Lins, Subsonica, per citarne soltanto alcune, che sono diventate un bagaglio inestimabile di musica ed umanità.