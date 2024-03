Golfo Paradiso, dal prossimo weekend nuovo interscambio treno-battello a Recco

Recco. Un nuovo servizio di interscambio tra treno e battello sarà testato nel Golfo Paradiso, tra Recco e la Baia di San Fruttuoso, a partire dal prossimo fine settimana.

“Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto della Regione Liguria e di Trenitalia, in previsione di un’estate che speriamo sia da record – commenta il sindaco Carlo Gandolfo -. A partire da oggi i visitatori potranno utilizzare un’opzione di viaggio integrata che combina i treni del mare con il viaggio in battello, tutto acquistabile con un unico biglietto.

“L’arrivo in treno a Recco e l’immediato interscambio con i battelli della Compagnia Golfo Paradiso, in partenza dal molo, rappresentano una soluzione comoda per raggiungere le destinazioni di Punta Chiappa e la Baia di San Fruttuoso – ricorda Gandolfo -. Ringrazio la Regione Liguria e in particolare l’assessore al turismo Augusto Sartori per aver contribuito a creare questa opportunità con Trenitalia”.

“L’obiettivo è incrementare il turismo e valorizzare ulteriormente il territorio. In vista dell’estate non ci faremo cogliere impreparati e riceveremo i turisti con un lungomare completamente rinnovato”, conclude.