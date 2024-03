Festa del papà: l’esperienza di Alberto, operatore di Poste Italiane: “L’azienda mi ha agevolato nella genitorialità”

Genova. Poste Italiane festeggia la festa del papà promuovendo anche in provincia di Genova una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

L’azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato chiamato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. “Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie ad un intenso programma differenziato per fascia d’età che prevede di momenti di dialogo e confronto in azienda”, spiega l’azienda.

Alberto Parodi ha 38 anni ed è operatore di sportello ma riesce anche ad aiutare la compagna Francesca con la loro figlia nata 9 mesi fa: “Grazie alla grande disponibilità che ho trovato nell’azienda, soprattutto a livello di Risorse Umane, riesco a uscire prima per l’allattamento, in modo tale da poter andare a prendere la mia piccola Olivia al nido”.

La bambina ha preso il cognome di entrambi i genitori e Alberto tradisce emozione nel parlarne: “Siamo entrambi felicissimi del suo ingresso in famiglia, per il momento è una esperienza assolutamente positiva, di crescita anche per la coppia. Io sono assegnato all’Ufficio Postale di Isoverde ma fino a giugno sarò operativo presso le Poste di Principe, avvicinandomi cosi a casa”.

La carriera lavorativa di Alberto Parodi si è dipanata tra il mestiere di portalettere e quello di operatore di sportello, ruolo che ricopre dall’inizio del 2023: “Sia io che la mia compagna abbiamo un lavoro sicuro, che ci permette di guardare con serenità al futuro di Olivia. Le uniche preoccupazioni derivano dalla cronaca attuale, tra la politica e il clima, ma spero che la società faccia un passo avanti in tal senso”.

La grande attenzione che Poste Italiane dedica ai dipendenti, in ogni fase della loro vita, è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quarto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione alla gestione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero gruppo.