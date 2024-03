Camion in fiamme sulla A7, traffico in tilt verso Genova: sei chilometri di coda

Aggiornamento ore 9.00 – La situazione sta lentamente tornando alla normalità con code in diminuzione verso Genova.

Aggiornamento ore 8.05 Sull’A7 Serravalle-Genova tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, ci sono 6 km di coda per un incidente al km 115,7. Si tratta di un camion con il rimorchio in fiamme, ora spento, fermo in piazzola. Attualmente il traffico verso Genova transita su una corsia. In alternativa per il solo traffico leggero si consiglia di uscire a Ronco Scrivia e attraverso la SS dei Giovi rientrare a Bolzaneto. Per il traffico proveniente da Milano e diretto verso Genova, si consiglia di seguire la Diramazione di Novi Ligure e l’A26 Genova Voltri -Gravellona Toce. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Viglili del Fuoco, e il soccorso sanitario e meccanico.

Aggiornamento ore 7.55 – Sull’A7 Serravalle-Genova tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, ci sono 7 km di coda per un camion con il rimorchio in fiamme al km 115,7. In alternativa per il solo traffico leggero si consiglia di uscire a Ronco Scrivia e attraverso la SS dei Giovi rientrare a Bolzaneto. Per il traffico proveniente da Milano e diretto verso Genova, si consiglia di seguire la Diramazione di Novi Ligure e l’A26 Genova Voltri -Gravellona Toce. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Viglili del Fuoco, e il soccorso sanitario e meccanico.

Genova. Nuova mattinata da incubo per il traffico autostradale genovese. Un camion telonato, infatti, è stato distrutto dalle fiamme sulla A7, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre che stanno operando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la carreggiata. L’autostrada, in quel tratto di A7, al momento quindi risulta bloccata per permettere le operazioni di emergenza.

Sul posto anche un’ambulanza del 118: l’autista del camion, uscito dal mezzo in autonomia, è stato assistito sul posto e poi portato in codice verde al Villa Scassi di Sampierdarena. Gravi disagi invece per la circolazione, con lunghe code verso il capoluogo ligure.

Notizia in aggiornamento