Resistenza: Lavagna ricorda il partigiano “Bocci”, capo di stato maggiore della Garibaldina Coduri

Lavagna. La sezione Anpi di Lavagna invita la cittadinanza alla Commemorazione per il 110°anniversario dalla nascita di Giovanni Sanguineti “Bocci” Capo di Stato Maggiore della Divisione Garibaldina Coduri che si terrà in a Cavi Borgo il giorno 03 marzo 2024 alle ore 10:30.

Il ritrovo sarà presso il busto di “Bocci” sito in piazza Nazario Sauro. Il programma della Commemorazione è il seguente: Introduzione del Presidente dell’ANPI di Lavagna e Valli Matteo Brugnoli, testimonianza del figlio di “Bocci” il geom. Bartolomeo Sanguineti. Seguirà un piccolo rinfresco presso la sede del Comitato Cittadino di Cavi Borgo (ex Colonia Cogne)

Per sottolineare l’importanza di mantenere salda e viva la memoria di quella grande ma severa epoca di eroi, l’Anpi Lavagna, in conclusione della propria nota stampa, cita le preziose parole di Piero Calamandrei: “Il popolo italiano consacra alla memoria dei fratelli caduti per restituire all’Italia libertà e onore la presente Costituzione.”