Liguria. Nessuna allerta (per ora), ma uno stato di particolare attenzione alla luce delle previsioni. Torna il maltempo anche in Liguria dopo giornate decisamente primaverili, e sino a venerdì la regione sarà interessata dal passaggio di un fronte perturbato che oltre alle piogge di queste ore potrebbe sfociare in temporali anche forti e grandinate.

A farlo sapere è Arpal, che nel bollettino di vigilanza non esclude appuntamento per la nottata la possibilità di qualche isolata grandinata o temporale, localmente forte. Nelle prossime ore inoltre sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali fino a 60-70 km orari e una mareggiata sul centro e sul ponente ligure.

Venerdì 23 febbraio sono previste piogge diffuse al mattino, anche con carattere di rovescio, e poi un lento miglioramento, mentre sabato resta un po’ di instabilità con isolati piovaschi causata da aria fredda in quota.