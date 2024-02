Donna e il suo cane travolti e uccisi da un treno: disagi per il traffico ferroviario

Imperia. Tragedia questa mattina a Imperia, dove una donna con il proprio cane è stata travolta mortalmente da una treno in corsa. Come riporta Riviera24, non è ancora chiaro cosa sia successo: la signora potrebbe essere corsa dietro all’animale che le era scappato oppure potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

Sul posto presenti i vigili del fuoco, la polizia di stato e la croce azzurra Misericordia di Vallecrosia. Nel frattempo, il traffico ferroviario è andato letteralmente in tilt. Al momento, come riporta il sito di Trenitalia, la circolazione risultata rallentata dalle 11:30 per gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

La circolazione dei treni in direzione Ventimiglia è impedita e viene regolata tramite l’utilizzo di altri binari. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti e subire limitazioni di percorso.

Il treno Intercity 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (10:54) oggi ha terminato la corsa a Bordighera alle ore 10:49. Il treno Intercity 660 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02) ha terminato la corsa a Savona alle ore 11:29. Il treno Intercity 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:55) oggi ha origine da Savona alle ore 12:33.

I passeggeri in partenza da Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga e Finale Ligure Marina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Per seguire la situazione in tempo reale, si può consultare sezione “Cerca Treno”.