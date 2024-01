Campionato Invernale del Tigullio: nel weekend parte la seconda manche

Lavagna. Ritorna sabato e domenica prossimi l’appuntamento con il 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Scatta ufficialmente, nelle acque del Golfo Tigullio, la seconda manche dove la caccia sarà aperta a Capitani Coraggiosi, Sease e Alegher…Do, i tre equipaggi capaci di brillare nell’arco delle nove prove (con tre scarti) disputate nei mesi di novembre e dicembre. La tramontana, secondo le previsioni meteomarine, dovrebbe esser protagonista nelle prossime due giornate di confronti.

Novità importanti nel panorama degli iscritti con sei ingressi nell’Invernale. Magia Blu, First 40.7 dalla Spezia di Sailing Away ASD. JBlue, il l J-92 di Luca Dotto. Catherine, l’X40 di Massimo Bonfante. Tengher, il Swan 45 di Alberto Magnani. JBes, il J80 di Eros Rossi (CV Sori). Falcor, il Centurion 40 S di Roberto Soldano (LNI Santa Margherita Ligure). Inoltre, il comitato organizzatore assegnerà la prima Coppa Rinaldo Rissetto, in memoria di uno dei past president del Circolo Nautico Lavagna mancato nel 2023. Il Trofeo sarà alzato dall’equipaggio primo classificato nel raggruppamento con il maggior numero di iscritti.

“Dopo le festività natalizie torniamo a respirare l’aria dell’Invernale e siamo davvero contenti per queste nuove adesioni con cui superiamo decisamente la boa dei 30 equipaggi partecipanti – sorride Franco Noceti -. Mi aspetto ora delle prove nuovamente ricche di colpi di scena come nei primi due mesi di questa competizione, capace di regalare continuamente emozioni a chi ogni anno vi prende parte”.

Tornando ai verdetti dello scorso 17 dicembre, nell’ ORC A-B il successo di Capitani Coraggiosi, l’X 41 di Felcini e Santoro (Yacht Club Chiavari) davanti all’eterno rivale Chestress 3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) e a Skarp, Landmark 43 di Federico Borromeo (CV Erix). Nella class ORC C-D vittoria di manche per Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda) davanti a Sangria, l’Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo (Forza e Coraggio Le Grazie) e Gilles, il Melges 24 di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI), Nella classe J80 Libera l’impresa portata a termine da Alegher..do di Enrico De Marchi (YC Chiavari) davanti a Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) e Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente).

I successivi appuntamenti dell’Invernale sono previsti sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 (giornata di premiazione).

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte al Campionato, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico. Il Comitato Circoli Velici Tigullio è composto da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.