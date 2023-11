La Sampdoria non si ferma più: battuto anche lo Spezia con una doppietta di Depaoli

Genova. La Sampdoria non si ferma più: arriva la terza vittoria consecutiva contro lo Spezia grazie a una doppietta di Depaoli. 2-1 il risultato finale dopo un primo tempo ricchissimo di occasioni e due legni colpiti dai blucerchiati con Esposito (29′) e Borini (36′). Depaoli porta in vantaggio i suoi con un destro al volo su cross dalla sinistra di Borini al 12′ a cui risponde subito Kouda (17′), intervento sottomisura dopo una traversa colpita da Amian. Le due squadre si affrontano a viso aperto e non lesinano lo scontro fisico. Nel finale del primo tempo un fallo di mano di Bertola non fischiato scatena le proteste doriane con Pirlo che viene espulso. Nella ripresa partita meno divertente e più sporca, con l’arbitro Giua che fatica a tenere i giocatori. Proprio nel momento in cui la partita sembra in calando ecco il colpo di testa di Depaoli al 77′ su cross di Vieira: palo interno e palla che supera la linea di porta nonostante il tentativo di Dragowski. Sampdoria che sale a 16 punti insieme a Sudtirol e Pisa. Unico neo l’infortunio muscolare di Borini, costretto a uscire.

51′ Ammonito Gonzalez che trattiene per il braccio un avversario per evitare una ripartenza

50′ Si accende una mischia per un fallo di Amian su Delle Monache, l’arbitro ammonisce qualcuno della panchina doriana

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Lancio dalle retrovie per De Luca, che tenta di piazzare il pallone col collo destro, palla fuori

85′ Doppio corner per lo Spezia, ma anche in questo caso la Sampdoria fa buona guardia

83′ Triplo cambio nello Spezia: fuori Cassata per Cipot, Kouda per Krollis e Verde per Ekdal

82′ Doppio campio nella Sampdoria: fuori Esposito per Stojanovic e Yepes per Ricci.

78′ Esposito! Il giocatore si trova uno contro uno con Bertola e tenta il doppio dribbling anche in questo caso poteva tirare prima

77′ Gol della Sampdoria! Ancora Depaoli di testa su cross di Vieira non sbaglia: palo interno e palla che supera la linea di porta nonostante il tentativo di Dragowski

77′ Colpo di testa di Bertola su calcio piazzato

74′ Borini non ce la fa, entra Daelle Monache

72′ Nello Spezia fuori Antonucci per Zurkowski

71′ Borini si fa male all’inguine e si accascia a terra, problema muscolare. Sarà costretto a uscire

69′ Esposito blucerchiato tenta un tiro da grande distanza, Dragowski sottovaluta e gli scappa il pallone dalle mani, ma lo riconquista prima che arrivi una maglia blucerchiata

67′ Nella Sampdoria esce Verre per De Luca; nello Spezia esce Moro per Francesco Pio Esposito. Tutti e tre gli Esposito sono ora in campo

58′ Ammonito Salvatore Esposito per un fallo su Borini

51′ Ammonizione per Ghilardi, per un fallo sul lato corto dell’area di rigore, Salvatore Esposito batte la punizione direttamente sul secondo palo. Palla fuori

48′ Contrasto aereo tra Verre e Kouda appena fuori dall’area, il blucerchiato resta a terra. Gioco fermo

48′ Corner per la Sampdoria che però non sfrutta l’opportunità: cross direttamente sul portiere

46′ Si riparte con palla allo Spezia, che attacca verso la Sud. Molti fischi all’indirizzo dell’arbitro

Finisce 1-1 il primo tempo di Sampdoria-Spezia: a Depaoli al 12′ (lesto a intervenire al volo nel cuore dell’area di rigore su un cross dalla sinistra di Borini) risponde Kouda al 17′ con un destro sottomisura dopo una traversa colpita da Amian. Un primo tempo ricchissimo di occasioni, con la Sampdoria che ha colpito una traversa con Esposito (29′) e un palo con Borini (36′) e ha sfiorato la rete altre volte, soprattutto al 25′ quando Esposito ridà a Borini una palla che avrebbe dovuto solo indirizzare verso la porta. Lo Spezia non è stato a guardare con due colpi di testa di Amian e Kouda. Coda polemica nel finale con Pirlo espulso per proteste dopo un fallo di mano di Bertola su tiro di Esposito, anche lui ammonito.

Al fischio di fine primo tempo Pirlo si avvicina all’arbitro per protestare e viene espulso!

46′ Protesta di Sebastiano Esposito per un presunto tocco di mano in area di rigore di Bertola sul suo tiro, l’arbitro lo ammonisce

45′ Un minuto di recupero

39′ Corner guadagnato dallo Spezia, che batte corto, ma la Sampdoria è anche in questo caso attenta e libera

36′ Palo di Borini! Tiro col sinistro quasi a botta sicura dopo una spizzata di Esposito, ma il legno respinge nuovamente il tentativo

35′ Ammonizione per Cassata, fallo a centrocampo

33′ Ancora l’Esposito blucerchiato tenta il diagonale sul primo palo, ma trova l’opposizione di Dragowski

29′ Traversa di Sebastiano Esposito! Girata di prima intenzione del numero 7 blucerchiato dai 18 metri che si stampa sul legno superiore e termina fuori

28‘ Lo Spezia sfonda ancora una volta sulla fascia sinistra, Elia crossa per Kouda, che di testa non inquadra la porta

25′ Occasione Sampdoria! Invenzione di Verre che lancia Borini nello spazio, l’attaccante appoggia per Esposito, praticamente solo davanti a Dragowski. Il numero 7 invece di tirare ridà il pallone a Borini che viene contrastato e anzi, è lui a compiere fallo

17′ Pareggio dello Spezia: dopo una traversa colpita da Amian di testa, un colpo di testa di irrompe Kouda che è il più veloce col destro a toccare il pallone. Il giovane dedica la rete a Salva Ferrer mostrando la maglia del compagno, costretto a interrompere l’attività agonistica per curare un linfoma di Hodgkin

15′ Occasione Spezia: cross di Kouda e colpo di testa di Amian da posizione ottima che non inquadra la porta

14′ Spezia di nuovo in avanti, ancora un corner guadagnato dagli aquilotti per un intervento di Depaoli

12′ Gol della Sampdoria! Depaoli è lesto a intervenire al volo nel cuore dell’area di rigore su un cross dalla sinistra di Borini



10′ Altro corner guadagnato dallo Spezia grazie a una respinta di De Paoli in area e altra battuta che viene rinviata

6′ Batte Salvatore Esposito contro la barriera e guadagna un angolo da cui però la Sampdoria esce con un colpo di testa a liberare

5′ Ammonito Yepes, che frana addosso a Verde poco prima che entrasse in area di rigore sul lato corto

3′ Azione molto ariosa della Sampdoria con due cambi di gioco che consentono ai blucerchiati di guadagnare un corner su cross di Verre deviato da Bertola. Sugli sviluppi Dragowski fa suo il pallone

1′ Partiti con palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud

Pirlo ritrova Verre dopo la squalifica e lo schiera subito, per il resto nessun cambiamento rispetto all’11 che ha battuto il Modena. Tutto pronto al Ferraris per la sentita partita contro lo Spezia.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzàlez, Giordano, Kasami, Yepes (82′ Ricci), Vieira, Verre (67′ De Luca), Borini (74′ Dalle Monache), Esposito (82′ Stojanovic).

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Askildsen, Panada, Conti, La Gumina, Girelli, Langella, Costantino.

Spezia: Dragowski, Amian, Nikolaou, Bertola, Elia, Kouda (83′ Krollis), Cassata (83′ Cipot), Verde (83′ Ekdal), Esposito, Moro (67′ F. Esposito), Antonucci (72′ Zurkowski).

Allenatore: D’Angelo.

A disposizione: Zoet, Gelashvili, Muhl, Moutinho, Candelari, Pietra, Corradini.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Yepes, Esposito, Gonzalez (Sa); Cassata, Esposito (Sp)

Espulso: Pirlo alla fine del primo tempo

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 6.689 incasso 66.02