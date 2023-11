Sampdoria-Palermo 1-0 vittoria convincente per la squadra di Pirlo, che salva la panchina

Genova. Vittoria importantissima per la Sampdoria che batte una squadra quotata come il Palermo e si porta a 10 punti. Partita affrontata con grandissimo carattere da parte degli uomini di Pirlo, che hanno condotto il gioco nel primo tempo e sono passati in vantaggio con Borini (Fotosportmedia), lesto a ribadire in rete il calcio di rigore parato da Pigliacelli al 44′. Penality guadagnato da Esposito che è stato bravo ad anticipare Lucioni. Partita iniziata con un palo di Kasami al 3′ e due occasioni di Vieira e Verre respinte da Pigliacelli al 19′. Nella ripresa la Sampdoria soffre ma non si scompone, guidata da un monumentale Vieira a centrocampo. Il Palermo arriva dalle parti di Stankovic solo nel finale e nel recupero il portiere blucerchiato salva il risultato con un intervento prodigioso su Mancuso. Sotto la pioggia e il freddo del Ferraris la Sampdoria batte un colpo e si gode gli applausi con i giocatori in cerchio che poi corrono verso la Sud.

95′ Problemi per Yepes, entra Girelli

91′ Parata che salva il risultato di Stankovic! Mancuso riceve in area e si gira, ma il portiere blucerchiato è reattivo nel deviare in corner il tiro dal cuore dell’area di rigore e successivamente a intervenire in presa alta sulla battuta

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

88′ Batte Stulac direttamente sopra la traversa

87′ Ammonito Ghilardi, intervento a forbice anche se sembrava avere preso prima il pallone

86′ Mischia in area doriana, alla fine il pallone termina tra le braccia di Stankovic, con qualche debole protesta dei siciliani per un possibile fallo da rigore, ma non c’è nulla

84′ Kasami! Destro a girare che si spegne di pochissimo sul fondo

82′ Ammonito Mateju per una ginocchiata a Vieira

79′ Doppio cambio nel Palermo: Lund sostituito da Aurelio e Gomes da Stulac

79′ Cambio nella Sampdoria: uno stanchissimo Esposito lascia posto a De Luca

75′ Momento difficile per la Samp con il Palermo che ora fa possesso e mette pressione. Borini guadagna un prezioso calcio piazzato per respirare

67′ Doppio cambio nel Palermo: fuori Henderson e Di Francesco per Valente e Soleri

66′ Cambio nella Sampdoria: esce Verre per Askildsen, il giocatore non sembra molto contento

64′ Ammonizione per Borini che è costretto a impedire una ripartenza pericolosa del Palermo dopo un contropiede non ben gestito dai blucerchiati

61′ Altro corner conquistato dal Palermo per un rimpallo favorevole sempre su Vieira, ma stavolta è Stankovic in uscita a bloccare sul colpo di testa di Lucioni

60′ Ancora angolo dopo un colpo di testa difensivo di Borini sul primo palo. Poi è Vieira a mettere la palla in fallo laterale

59′ Corner per il Palermo, Yepes recupera e ostacola un cross in scivolata

57′ Nel Palermo entra Mancuso per Insigne

57′ Altra occasione Sampdoria! Yepes sbuca di testa in area di rigore e impatta il cross di Depaoli sin troppo bene: Pigliacelli si tuffa e blocca

54′ Occasione Sampdoria! Cross di Vieira, che si è liberato del diretto avversario, Esposito va incontro e di testa spizza sul secondo palo: pallone fuori di un niente

51′ Duello Lund-Kasami in area, quest’ultimo mette il pallone in corner. Sulla battuta è la Samp a ripartire

48′ Ci prova Kasami dal limite dell’area, palla debole e facile preda di Pigliacelli

46′ Ripartiti senza cambi e sotto una fitta pioggia. Palla alla Sampdoria

Una buona Sampdoria chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Palermo. Borini ribadisce in rete una respinta sul rigore parato da Pigliacelli al 44′. Penality scaturito da un calcio di Lucioni su Esposito, che lo ha anticipato. Blucerchiati che finiscono i primi 45 minuti tra gli applausi, disputando forse la migliore prova qui al Ferraris da inizio stagione. Partiti con un palo di Kasami al 3′, gli uomini di Pirlo, oggi in tribuna per la squalifica, non hanno mai mollato il pallino del gioco, andando vicinissimi al gol in almeno quattro occasioni: al 9′ cross dalla destra di Depaoli per Vieira che è tutto solo in area: stop e tiro al volo, Pigliacelli respinge. Proprio il portiere del Palermo è protagonista dicendo di no ancora a Vieira e, nella stessa azione, a Esposito. Nel mezzo, al 16′, Kasami non arriva per un soffio di testa su un cross di Esposito, sarebbe bastato toccare il pallone per indirizzarlo in rete. Blucerchiati che sono apparsi sin dall’inizio scesi in campo con lo spirito giusto. Ora sul campo piove copiosamente, bisognerà capire a chi gioverà.

45′ Saranno tre i minuti di recupero

45′ Batte Borini, Pigliacelli respinge! Ma lo stesso Borini si avventa sul pallone e insacca sotto la Sud. Sampdoria in vantaggio!

41′ Calcio di rigore per la Sampdoria: scontro tra Esposito e Lucioni, che ha la peggio dopo aver colpito il giocatore blucerchiato

40′ Esposito guadagna un calcio d’angolo, resiste col pallone tra i piedi e poi si vede respingere il cross da Lund

33′ Calcio di punizione di Henderson dalla sinistra, Vieira mette in corner di testa. Nulla di fatto sugli sviluppi grazie a Depaoli che respinge un colpo di testa di Ceccaroni

30′ Cross dalla destra di Insigne, Stankovic esce e blocca in due tempi

29′ La pioggia è arrivata al Ferraris e la Sampdoria conduce sempre il gioco. Nuovo tentativo da lontano di Vieira che stavolta non inquadra la porta di poco

19′ Ancora occasione Sampdoria! Discesa rapida dei blucerchiati, con Vieira che tenta il tiro ma trova la respinta di Pigliacelli, palla che rimbalza in area e arriva tra i piedi di Verre: botta di prima intenzione che però viene ancora disinnescata dal portiere

18′ Corner per il Palermo, Gonzalez tocca quanto basta per metter fuori tempo l’avversario. Sugli sviluppi sono i blucerchiati a conquistare il pallone

16′ Ancora Kasami! Non ci arriva per un soffio di testa in tuffo su un cross di Esposito dalla destra, che aveva riscodellato dentro il pallone dopo il corner

15′ Calcio d’angolo guadagnato dai blucerchiati, su un calcio piazzato la difesa del Palermo è attenta in area e mette fuori

11′ Ammonito Verre, colpo sulla gamba con Segre

9′ Occasione Sampdoria: cross dalla destra di Depaoli per Vieira che è tutto solo in area: stop e tiro al volo, Pigliacelli respinge

7′ La squadra di Pirlo (oggi c’è Baronio in panchina) sembra partita con un buon cipiglio

3′ Occasione Sampdoria: Kasami arriva al tiro da posizione centrale poco dietro la lunetta dell’area di rigore, il palo interno respinge

1′ Partiti con palla al Palermo, che attacca verso la Nord

Partita delicatissima per la Sampdoria, che parte sempre con Verre trequartista alle spalle di Borini ed Esposito. In difesa gioca Giordano dal primo minuto. Negli undici titolari anche Kasami. Pirlo segue la partita dall’alto, essendo squalificato.

Sampdoria: Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Vieira, Yepes (95′ Girelli), Kasami; Verre (66′ Askildsen), Borini, Esposito (79′ De Luca.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, La Gumina, Buyla, Langella, Stojanovic, Delle Monache.

Palermo: Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (79′ Aurelio) Henderson (67′ Valente), Gomes (79′ Stulac), Segre, Insigne (57′ Mancuso), Brunori, Di Francesco (67′ Soleri).

Allenatore: Corini.

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu, Buttaro.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: Verre, Borini, Ghilardi (S); Mateju (P)

Spettatori: abbonati 18.229, rateo 200.234,98; paganti gara 3.567 incasso 64.172