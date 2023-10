Taekwondo, le giovani leve incontrano la leggenda Park Young Ghil

Genova. Un’occasione unica di incontro con una delle personalità più importanti e influenti del taekwondo italiano, per iniziare con il piede giusto una stagione sportiva che si presenta ricca di sfide.

Sabato 7 ottobre è andato in scena al Palatenda di Genova lo stage di combattimento organizzato dalla Scuola Genova in occasione delle celebrazioni per i suoi 30 anni di attività. Ospite d’eccezione il maestro Park Young Ghil, che insieme al fratello portò per primo in Italia la disciplina del taekwondo e che riveste ora il ruolo di presidente onorario della Federazione Italiana.

Park, prima cintura nera 9° dan in Italia, ha condiviso con i tanti giovani atleti presenti, provenienti da tutta la regione, consigli tecnici, esperienze e importanti esperienze di vita, in un incontro che ha visto la presenza di tantissime nuove leve del taekwondo ligure, oltre che dei neo campioni del mondo Virginia Lampis, Emanuele Fugazza e Federico Serain.