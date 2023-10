Dalla “trincea” al Matitone, il Comune di Genova assume il colonnello Francescon come esperto di Pnrr

Genova. L’atto firmato dal sindaco di Genova Marco Bucci porta la data del 19 ottobre e nello stesso giorno il colonnello Gianfranco Francescon, ex comandante dell’Esercito in Liguria, è apparso al Matitone in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto Skymetro.

A chiarire il ruolo di Francescon all’interno della macchina amministrativa comunale è appunto il provvedimento del sindaco che gli assegna – fino a dicembre 2024 ma con contratto rinnovabile fino alla fine del 2026 – l’incarico di direttore di area presso il Project management office. Si tratta della nuova unità comunale istituita per seguire in particolare gli interventi del Pnrr.

Tra i super esperti per gestire il piano Ue il sindaco ha già chiamato Maurizio Michelini, ex presidente dell’ordine degli ingegneri di Genova ed ex responsabile del procedimento per la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera, mentre come Emanuele Scarlatti è stato il professionista assunto come coordinatore. Tutte figure assunte grazie al decreto 80/2021, che consente più facili contratti a tempo determinato a supporto dei progetti del Pnrr.

Gianfranco Francescon, particolarmente attivo nel periodo del post crollo del Morandi, figura di riferimento per la popolazione della Valpolcevera e per gli sfollati di via Porro, ha 55 anni. Per sette anni, dal 2014 al 2021 è stato al comando regionale. Nel 2022 si è candidato alle elezioni comunali nella lista civica a sostegno del sindaco Marco Bucci, ma senza essere eletto (ha ottenuto 179 preferenze.

Diversamente da altre assunzioni a tempo determinato fatte scattare in Comune a Genova, pratica a cui l’attuale amministrazione si è mostrata piuttosto “disinvolta” negli ultimi due anni, Francescon resterà di fatto un dipendente del ministero della Difesa, da cui è stato appositamente richiamato in servizio, e che gli garantirà l’attuale trattamento economico. Il Comune di Genova si occuperà di integrare le indennità previste, ancora non quantificate.

Le competenze di Gianfranco Francescon in ambito strategico e militare sono comprovate da un ricco curriculum di studi, minori cenni sono fatti all’ambito economico e progettuale. Ad ogni modo, ha una laurea in Scienze politiche, un master of arts (sorta di laurea magistrale) alla St.John’s University, poi un master di II livello in Scienze strategiche presso l’Università di Torino e un Master di II livello in Studi Internazionali Strategico Militari rilasciato dall’Università degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze Politiche) e dalla LUISS – Guido Carli di Roma (Facoltà di Economia). E’ stato tutor universitario presso l’Università di Torino per il Master specialistico in Scienze Strategiche e l’incarico di insegnante di analisi d’area. L’entrata nell’Esercito risale al 1987. Su 35 anni di servizio ne trascorre 24 anni in incarichi di comando, conseguendo la medaglia d’oro al merito.

Francescon è stato richiamato in servizio dal 4 novembre presso il comando militare dell’Esercito di

Genova, come ufficiale di collegamento tra il dicastero e il Comune di Genova per lo sviluppo dei progetti di interesse della difesa legati al Pnrr e ufficiale disponibile per la direzione di Area Project Management Office, “posizione per la quale il colonnello – si legge nell’ordinanza comunale –

è stato ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice all’uopo nominata”.