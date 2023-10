Ad Albaro apre un nuovo negozio di dolci e sembra la pasticceria di Barbie

Genova. Apre a Genova il nuovo negozio “I Dolcetti”, boutique di dolci e generi alimentari per feste, situato nel quartiere di Albaro.

L’inaugurazione ufficiale dell’emporio è sabato 7 ottobre. “I Dolcetti” è un progetto condiviso e portato avanti con passione da due imprenditrici, e mamme, genovesi.

Il negozio è stato progettato come una sorta di bomboniera, tutto rosa come una specie di casa di Barbie, ma anche con cura per offrire prodotti di alta qualità, che siano caramelle artigianali o biscotti gourmet, cioccolatini o infusi consumati dalla Regina Elisabetta, e perché no? Anche una buona bottiglia di Champagne.

“L’atmosfera de “I Dolcetti” è intrisa di eleganza e raffinatezza, con un arredamento che cattura lo spirito della tradizione culinaria italiana e internazionale – dicono le titolari – i clienti saranno accolti da un personale attento e appassionato, pronto a consigliare e guidare nella scelta dei prodotti più adatti a ogni occasione. Inoltre, il negozio offre servizi di confezionamento regalo personalizzati, rendendo ogni acquisto un gesto speciale”.

L’inaugurazione di sabato sarà accompagnata da degustazioni gratuite dei prodotti in vendita e diverse altre sorprese. Taglio del nastro” alle 18.