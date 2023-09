Traffico congestionato, lunedì nero per Genova: coda in città e in autostrada

Genova. Se il buon giorno si vede dal mattino, la settimana si vede dal lunedì. E il traffico a Genova ancora una volta ha reso infernale la vita di cittadini e turisti. Problemi questa mattina, dalle prime ore, soprattutto tra il centro, la Foce e Marassi, sulle direttrici che portano al Salone Nautico, dove la viabilità è stata – come noto – modificata.

Disagi però anche in autostrada: sulla A10 intorno alle 8 il traffico è rimasto bloccato tra Pegli e Aeroporto a causa di un tamponamento tra un’automobile e una moto. La situazione è iniziata a migliorare dopo circa un’ora ma sul tratto si sono formate code fino a 7 chilometri, peraltro nell’ora di punta.

Tornando alla viabilità ordinaria, tra Nautico e scuole, rallentamenti su molte arterie principali: tra la Val Bisagno e il centro, tra Castelletto e Principe oppure verso Corvetto, nel quadrilatero tra via XII Ottobre e piazza Dante. Segnalate code anche in via Posalunga, a Borgoratti, a causa di un cantiere.

Problemi in mattinata anche per la sopraelevata Aldo Moro dove – secondo gli alert della polizia locale – l’intasamento è durato fino alle 11.30 almeno, soprattutto in direzione levante.

Sulle autostrade coda anche sulla A26 – ora risolta – in direzione Genova, per lavori, e sulla A7, in direzione Milano (per la precisione in uscita a Bolzaneto) per traffico intenso.