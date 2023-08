Torna il bus navetta gratuito dal centro per il Teatro Modena

Genova. Dopo il successo del progetto pilota, torna anche nella stagione teatrale 2023/2024 il bus navetta gratuito che collega il centro città con il Teatro Modena di Sampierdarena. L’iniziativa, varata nella stagione scorsa, ha avuto un grande successo. Quest’anno si replica, sempre con il sostegno di Asef srl, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. I dirigenti della pubblico partecipata, molto attenti alla vita socio culturale del capoluogo, hanno accolto la richiesta di sostegno dei vertici del Teatro nazionale di Genova, nel cui circuito ci sono i teatri “Ivo Chiesa” e Duse, in centro, e, a Sampierdarena, Modena e sala Mercato.

Proprio per rendere più agevole l’afflusso di pubblico dal centro cittadino genovese al teatro Modena di Sampierdarena, un pullman sarà a disposizione del pubblico in occasione delle repliche del mercoledì sera in viale Duca d’Aosta, dinnanzi al teatro “Ivo Chiesa”. La navetta, riservata agli spettatori dello spettacolo in programma al Modena, garantirà anche il ritorno.

“La percentuale di riempimento della navetta, in proporzione all’affluenza di pubblico delle singole serate, è stata buona e in più di un’occasione i posti disponibili sono andati esauriti – assicurano dalla direzione del Teatro nazionale di Genova – un risultato decisamente positivo, considerando anche che si è trattato di un anno pilota”.

Franco Rossetti e Maurizio Barabino, rispettivamente dirigente amministrativo e gestionale e amministratore unico di Asef, hanno garantito per il secondo anno consecutivo la copertura finanziaria al servizio. “Il servizio ha riscosso un grande successo già all’inizio della sperimentazione – dicono i vertici di Asef – valutato il bilancio finale dell’offerta, abbiamo ritenuto che il servizio dovesse poter proseguire. L’azienda è molto attenta alla vita socio-culturale della città e condivide appieno gli obiettivi che si pone il Teatro nazionale di Genova, attivissimo nel suo circuito di sale in centro città e nel ponente. Un impegno ripagato dai fatti”.

Il presidente del Teatro Alessandro Giglio dice: “Siamo particolarmente felici di portare avanti la collaborazione con Asef. Questa joint venture anche quest’anno ci permette di offrire al nostro pubblico il servizio navetta per il teatro Modena. Potersi spostare dal centro in modo facile e gratuito è un incentivo per la fruizione degli spettacoli nelle sale di Sampierdarena e allo stesso tempo incoraggia a una mobilità più responsabile”.

La partenza è prevista il mercoledì sera alle 19,30 in viale Duca d’Aosta. Le prenotazioni possono essere effettuate presso le biglietterie del Teatro nazionale di Genova, contestualmente o meno rispetto all’acquisto del biglietto, o telefonicamente al numero 0105342400 dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.