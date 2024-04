Amt, la cremagliera di Granarolo ancora ferma ai box: si attende un pezzo del motore

Genova. “Si informa che la ferrovia a cremagliera Principe Granarolo è temporaneamente ferma per problemi tecnici”. L’avviso è stato diramato da Amt Genova il 25 marzo scorso attraverso i suoi canali ufficiali. Non si sapeva, in quel momento, che quel “temporaneamente” avrebbe significato “diverse settimane”, se non mesi.

In realtà la storica cremagliera di Granarolo – costruita nel 1901 e entrata in funzione nello stesso anno – ha iniziato a viaggiare a singhiozzo già all’inizio di marzo, quando per alcuni giorni era stata fermata per interventi di manutenzione.

Il problema, spiegano da Amt, è legato a un guasto al motore. Il guaio è che essendo l’impianto così datato le componenti meccaniche non si possono reperire facilmente sul mercato. Anzi. Il pezzo di motore non funzionante dovrà essere assemblato appositamente e i tempi si stanno rivelando, appunto, più lunghi del previsto. “Anche se dovremmo essere a tiro”, fanno sapere dall’azienda di trasporto pubblico.

Nel frattempo, la cremagliera rosso fiammante che percorre 1.130 metri tra la stazione di Principe e quella di Granarolo, con un dislivello di 194 metri e pendenze massime del 21,40%, è ferma ai box. Con buona pace dei turisti, attirati dal mezzo “instagrammabile” e soprattutto degli abitanti dei quartieri attraversati dalla cremagliera stessa.

Naturalmente è attivo il servizio bus sostitutivo G1 che, dicono da Amt, è stato incrementato nei giorni feriali ha nuove corse aggiuntive.

Riportiamo di seguito l’orario valido dal lunedì al venerdì.

Da via Fanti di Italia per Granarolo

0540 0630 0655 0720 0745 0810 0835 0900 0925 0950 1015 1040 1105 1130 1155 1220 1245 1310 1335 1400 1425 1450 1515 1540 1605 1630 1655 1720 1745 1810 1835 1900 1922 1945 2005 2025 2100 2135 2210 2245 2320 2350

Da Granarolo per via Fanti di Italia

0600 0650 0715 0740 0805 0830 0855 0920 0945 1010 1035 1100 1125 1150 1215 1240 1305 1330 1355 1420 1445 1510 1535 1600 1625 1650 1715 1740 1805 1830 1855 1920 1942 2002 2043 2117 2152 2227 2302 2337

Gli orari del sabato e festivi restano invariati.

Una volta che sarà sostituito il pezzo di motore, comunque, i problemi non saranno finiti: in teoria già da questa primavera sarebbero dovuti partire i lavori di adeguamento all’impianto e di consolidamento dei muraglioni risalenti all’Ottocento lungo la linea che, quindi, potrebbe dover chiudere completamente per più di un anno. L’intervento era previsto nella primavera del 2024 ma per ora non ci sono informazioni precise sull’effettivo inizio del cantiere.

Intanto, attenzione anche per i lavori che interessano la funicolare Zecca Righi: è prevista una sospensione del servizio per tutta la giornata di oggi, martedì 16 aprile, per consentire l’esecuzione di lavori di terzi su proprietà confinanti con l’impianto e, nel contempo, per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione del verde lungo la linea, la funicolare Zecca Righi. Per il tempo di fermo impianto saranno attivi le linee bus sostitutive F1 e F2.