Ennesimo stop per la cremagliera di Granarolo: dal 2024 chiuderà per più di un anno

Genova. Nuovo stop in vista per la ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo, storico impianto che collega il centro alle alture della città. A partire dalla primavera del 2024 la linea chiuderà completamente per più di un anno. Il motivo? Una serie di lavori di adeguamento tra cui soprattutto il consolidamento dei muraglioni risalenti all’Ottocento che dovranno essere conformati ai nuovi standard di sicurezza.

La documentazione progettuale è stata inviata da Amt ai municipi Centro Est e Centro Ovest per l’invio delle osservazioni. L’appalto dovrà essere aggiudicato entro dicembre 2023 e al momento non c’è una data precisa di inizio dei lavori. Le operazioni dovrebbero durare 12-18 mesi. Oltre al rifacimento dei muri laterali dovranno essere realizzati un nuovo camminamento laterale, anche questo per questioni di sicurezza, e canalette per la raccolta delle acque.

Si tratta dell’ennesima tegola per la cremagliera, attiva fin dal 1901, mezzo di trasporto pittoresco ma anche fondamentale per servire abitazioni che altrimenti sarebbero raggiungibili solo a piedi. L’odissea era iniziata nei primi anni duemila con l’inizio dei lavori di restyling su una delle due vetture in servizio, una vicenda durata quasi vent’anni. Poi, nel 2021, altri sei mesi di passione per interventi che avrebbero dovuto concludersi in poche settimane.

Nel periodo in cui le lavorazioni riguarderanno il tratto Principe-via Bari la cremagliera rimarrà in servizio nella parte alta. “Ma noi chiederemo una linea sostitutiva differente dall’attuale G1 che, di fatto, non porta l’utenza a Principe ma in piazzale Pestarino – spiega il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi -. Si potrebbe pensare a una linea circolare che da largo San Francesco da Paola transiti in via Bari e, attraversato il ponte Don Acciai, svolti a sinistra in via del Lagaccio per raggiungere l’attuale capolinea del 54, dove già esistono area di manovra e pensilina per gli utenti, per poi tornare in largo San Francesco”.

Tra le richieste del Municipio, dopo le sollecitazioni ricevute dai cittadini, anche il riposizionamento della pensilina di via Bari “che non è mai più stata ricollocata dopo i primi lavori che hanno interessato la cremagliera”, la messa in esercizio della piattaforma elevatrice di Principe, non ancora collaudata da Ansfisa, e l’entrata in servizio di due carrozze con servizio ogni 15 minuti.

“Chiediamo rassicurazioni sui tempi, sul cronoprogramma, e sulla tempestiva comunicazione e trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno già subito nel tempo disservizi e l’impossibilità di utilizzare la cremagliera per periodi prolungati rispetto a quelli preventivati anche nei lavori precedenti”, conclude Colnaghi.