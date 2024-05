Cremagliera di Granarolo ancora ferma, i timori delle associazioni: “Lenta agonia o tentativo di eutanasia?”

Genova. “Lenta agonia oppure tentativo di “’eutanasia’”? Questo si chiedono, preoccupati, le associazioni e i comitati genovesi riuniti sotto l’egida delle Associazioni Utenti Trasporto Pubblico quando osservano impotenti la cremagliera Principe-Granarolo, ferma ormai da più di un mese a causa di un guasto al motore.

La storia cremagliera, costruita nel 1901 ed entrata in funzione nello stesso anno, aveva iniziato a viaggiare a singhiozzo già all’inizio di marzo ed era stata fermata per interventi di manutenzione. Una ventina di giorni dopo un altro stop “per problemi tecnici”, questa volta decisamente impegnativi: un guasto al motore che richiede l’assemblaggio ad hoc di un pezzo per essere riparato, tenuto conto dell’età dell’impianto. E anche se a metà aprile Amt aveva assicurato che i lavori di riparazione erano ormai in dirittura d’arrivo, arrivati a maggio non vi sono comunicazioni ufficiali relative alla ripartenza della cremagliera. E il timore delle associazioni è che si tratti dell’anticamera del pensionamento per lo storico impianto.

“Negli ultimi anni le chiusure della cremagliera Principe – Granarolo si sono susseguite con frequenza – sottolinea Fiorenzo Pampolini, esperto di mobilità e delegato genovese dell’associazione Utenti del Trasporto Pubblico – Ciò è causato dall’anzianità delle vetture in servizio. Una delle due vetture è ferma da anni. Comune di Genova e Amt non sembrano avere una visione per il rilancio della linea. Anzi: non riescono nemmeno a garantire l’orario (pessimo) attualmente in vigore. L’ultimo bando per l’acquisto della nuova vettura è andato ‘a vuoto’. Nel bando era prevista una vettura di lunghezza uguale identica a quelle attualmente presenti, quindi senza nessun aumento della capacità di carico. Amt e Comune di Genova non hanno pensato al futuro?”

Pampolini ha ricordato che le associazioni – tra cui Famiglie senz’auto, Mobìge, WWF Genova città metropolitana – avevano proposto l’acquisto di vetture più lunghe, più capienti e più veloci nel tentativo di rilanciare la cremagliera grazie a corse più frequenti e convogli più grandi: “Questo porterebbe, tra l’altro, anche a una maggiore copertura dei costi di esercizio – sottolinea – e tutto ciò non significa affatto buttare via un convoglio storico, ma valorizzarlo per occasioni specifiche; feste, ricorrenze, ecc., esattamente come accade in ambito ferroviario, (anche in Liguria) dove convogli storici vengono organizzati con grande successo di passeggeri. Anche questo è rilancio della linea. Per un servizio di trasporto pubblico ordinario, sia nei feriali che nei festivi, sia per svago che per lavoro, avremmo invece mezzi nuovi, maggiormente capienti e performanti”.

Le associazioni hanno quindi espresso preoccupazioni sul destino della cremagliera, accennando anche al progetto, molto contestato, della funivia del Lagaccio: “L’attuale situazione e la mancanza di iniziativa da parte di Comune e Amt per una sua gestione efficiente, nonché per un suo potenziamento e prolungamento, lascia sorgere il forte dubbio che l’amministrazione comunale abbia l’intenzione di lasciar morire di inedia la cremagliera – concludono – speriamo anzi di non trovarci di fronte a un tentativo di ‘eutanasia’ di un simbolo della città e del quartiere del Lagaccio, oltre che infrastruttura di trasporto fondamentale per abitanti, gitanti e turisti. Ci attendiamo scelte diverse da parte del Comune e di Amt per la Principe-Granarolo. Che i problemi tecnici non siano usati come alibi per la costruzione di una inutile, costosa e impattante funivia, giustamente osteggiata dagli abitanti stessi”.