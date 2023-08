Sampdoria, le nuove piste portano a Roberto Pereyra, Javi Montero e Gabriel Knesowitsch

Genova. Sorvoliamo i commenti sulle critiche dei tifosi da tastiera, che spesso si addentrano in giudizi pesanti su tecnici e giocatori, che solo dagli spalti hanno potuto osservare e non certo calpestando gli stessi campi erbosi…

Una volta si leggevano i commenti di giornalisti del calibro di Gianni Brera, Giampaolo Ormezzano, Vladimiro Caminiti, Gianfranco Civolani, adesso chiunque vada in internet, può criticare le metodiche di gioco di un Pirlo, che ‘forse’ di calcio ne ha ‘masticato’ quanto basta per insegnarlo ad altri.

E’ da poco più di un mese che il mister lavora su una rosa raffazzonata, con i residui di un gruppo malamente retrocesso lo scorso anno (e i migliori se ne sono andati) e con gli unici due nuovi ingaggi importanti rimasti ai box, per problemi muscolari, mentre mancano ancora tre/quattro giocatori ‘chiave’ (minimo un centravanti e due difensori centrali), eppure Pirlo ha portato a casa il risultato contro il Südtirol, nonostante errori individuali macroscopici ed inspiegabili, di fronte ad un avversario ben organizzato, condotto da un allenatore pragmatico al massimo e che l’anno scorso ha sfiorato la promozione, vivendo di solo ‘contropiede’.

Ebbene, la Samp ha avuto un dominio di gioco assoluto (70% di possesso palla) e nessuna sbavatura tattica, perché i problemi emersi sono stati tutti di pura natura tecnica.

Lasciamolo dunque lavorare, sperando che, quanto meno entro la fine del mercato – vengano colmate le lacune note a tutti.

I ‘post’ di Sebastiano Esposito, intanto, lasciano ben sperare che il giovane interista si senta già in sintonia con i compagni Leonardo Benedetti e Filip Stanković, mentre purtroppo continua la snervante attesa per la definizione della trattativa col Sassuolo, per portare a Bogliasco Gian Marco Ferrari.

L’irrompere del Milan su Marco Pellegrino, sembrava aver tarpato le ali alla possibilità di vedere in blucerchiato il difensore del Club Atlético Platense, ma così non è, stante il forte desiderio del management doriano di trovare il modo di portarlo in prestito a Genova, sfruttando il fatto che i rossoneri stanno puntando anche su Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco.

In ogni caso gli uomini mercato della Samp, non dormono sugli allori, avendo messo nel mirino il difensore centrale (che all’occorrenza può giocare anche da terzino sinistro) Francisco Javi Montero Rubio, spagnolo cresciuto nell’Atlético Madrid e poi nel Deportivo de La Coruña, prima di approdare nel Beşiktaş, dove è tornato dopo una ‘capatina’ all’Amburgo.

La ricerca di difensori centrali si è protratta anche in Brasile, nello stato del Paraná, dove gioca col Lodrina, Gabriel Knesowitsch, un 2003 con passaporto anche polacco (quindi tesserabile in Serie B), seguito anche dall’Ajax, dotato di piedi educati, veloce e con la giusta ‘cazzimma’. Il rischio, pescando sconosciuti in Brasile, è che risulta più facile pescare dei Kaique Rocha, che non dei Thiago Silva, ma in ogni caso le scommesse low cost sono sempre da farsi…

Tutto questo senza dimenticare la soluzione Riccardo Gagliolo, sempre monitorato (come Zan Majer) in caso di futuri guai in casa Reggina.

Sa tanto di fake news, invece, la voce di un Linetty di ritorno in blucerchiato, perché i suoi costi di ingaggio sono proibitivi, come quelli del connazionale Bartosz Bereszyński, destinato proprio per questo motivo all’Empoli, anche se logica direbbe che sarebbe preferibile mandarlo al Sassuolo, qualora tale mossa potesse agevolare l’arrivo di Gian Marco Ferrari.

Analogamente altrettanto difficile (questioni di ingaggio) trovare una soluzione per portare a Bogliasco lo svincolato Roberto Maximiliano Pereyra (ex Udinese, ma anche compagno di Pirlo nella Juventus e con 19 presenze nella Celeste), un 32enne che porterebbe tanto sale nel centrocampo della Sampdoria, tanto è vero che è probabile che finisca all’Inter.

Fra le notizie di giornata, c’è l’ufficializzazione del prestito di Ivan Saio al Brindisi (un bene non averlo ceduto definitivamente come sembrava nei giorni scorsi) e quello di Enzo Barrenechea dalla Juventus al Frosinone, che tronca le speranze di vederlo arrivare a Genova.

A proposito di Brasile (citato prima), fra gli ex, Tomás Rincón sta per iniziare una nuova avventura al Santos, la squadra che fu di Edson Arantes do Nascimento, il mitico Pelè.