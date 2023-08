Sampdoria, alla scoperta del “giraruoli” Ghilardi: “Porta, attacco, centrocampo e alla fine difesa”

Toscano di Lucca, classe 2003, Daniele Ghilardi è uno dei tanti giovani che compongono la rosa della Sampdoria. Ha vissuto in estate il sogno dell’Italia Under 20, che si è fermato soltanto in finale contro l’Uruguay. Contro il Sudtirol, è arrivato l’esordio ufficiale al “Ferraris”. Subito emozioni forti visto che è entrato all’inizio del secondo tempo supplementare. Difensore centrale – è entrato al posto di Ferrari – racconta del suo peregrinare per i vari ruoli fino a trovare la consacrazione definitiva nella linea difensiva.

“L’esordio è stato bellissimo: non ero mai stato in uno stadio così – commenta -. Giocare di fronte ad una Gradinata tanto piena è stata un’emozione grandissima. Quando mi riscaldavo non vedevo l’ora di entrare aspettavo solo quello. Poi ho cercato di dare il massimo”.

“Arrivare alla Samp ed entrare subito dopo tre allenamenti è stata emozione indescrivibile – prosegue -. Si respira un’aria molto bella. Ho iniziato a giocare come portiere, e non ero nemmeno male, poi dopo un anno sono passato in attacco nella Lucchese. Appena sono arrivato alla Fiorentina ho giocato a centrocampo. Nell’Under 15 mi hanno spostato in difesa. All’inizio non l’ho presa bene, ma poi ho preso l’abitudine e direi che hanno avuto ragione”.

Sulle sue caratteristiche tecniche: “Cerco di costruire dal basso e non penso di essere falloso, ma quando serve qualche calcio lo do. L’esperienza nel mondiale Under 20 è stata bellissima. Speriamo di tornare in Serie A dove questo club dovrebbe stare“.