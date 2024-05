Genova. Al mattino cielo sereno quasi ovunque a parte qualche nube in prevalenza medio-alta ai lati della regione. Nel pomeriggio qualche rovescio possibile sulle testate di Val Trebbia e Aveto unitamente alle Alpi Liguri, in attenuazione in serata; sul resto della Liguria cielo in prevalenza poco nuvoloso.

La perturbazione che ha determinato piogge e temporali sparsi sulla Liguria si allontana verso levante. Sulla nostra regione si stabiliranno condizioni di variabilità per i prossimi 3 giorni con ampie schiarite e basso rischio di pioggia.

Venti: Deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest in giornata.

Mari: Molto mosso per onda lunga da sud-ovest al mattino, in lento calo durante la giornata.

Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento le massime

Costa: Min: +9/+12°C – Max: +18/+21°C

Interno: Min: +0/+5°C – Max: 13/+17°C