Porto Antico Estate Spettacolo: giovedì Max Angioni, si chiude nel weekend con il ProgFest

Genova. Sarà non solo il riuscitissimo personaggio di Kevin Scannamanna, ansioso di stare su un palcoscenico ma privo di talento, a scatenare l’ilarità del pubblico di Max Angioni giovedì 3 agosto all’Arena del Mare, in scena con “Miracolato“. Scritto insieme ad Alessio Tagliento, lo spettacolo, ogni volta diverso, nasce dalle esperienze personali del performer comasco maturate a Zelig Time, LOL, Le Iene e Italia’s Got Talent dove nel 2021 ha conquistato il secondo posto, “Miracolato” è proposto dal Teatro Verdi di Montecatini.

Giovedì 3 segna anche la data d’inizio di Sea Stories Festival, la creatura della compagnia di Igor Chierici e Luca Cicolella, nella più romantica delle location di EstateSpettacolo al Porto Antico di Genova, l’Isola delle Chiatte. Ad aprire la rassegna sarà Nostos: Storie aMare, una creazione circense liberamente ispirata a “Maladriatico”di Mazza-Sensolini, un intreccio di storie al limite della realtà, sopra e sotto il pelo dell’acqua che si sviluppa tra acrobazie, corda aerea, giocoleria, equilibrismo e palo cinese. Sea Stories Festival entrerà poi nel vivo da venerdì 4 a martedì 8 con “La vera storia del pirata Long John Silver” interpretato da Chierici e Cicolella, e si chiuderà mercoledì 9 agosto con il reading “Ventimila leghe sotto i mari”.

Venerdì 4 torna Porto Live Tribute Fest in Piazza delle Feste con un’edizione dedicata a tre giganti del Classic Rock britannico: David Bowie, Led Zeppelin e Black Sabbath. Ad aprire la serata saranno i Sabbath Bloody Mary, esperta tribute band piemontese degli iconici Black Sabbath, che hanno dato le basi a tutto il movimento Hard/Metal e influenzato varie altre tendenze rock, dal dark al grunge al rock alternativo. A seguire i Mothership omaggeranno i Led Zeppelin, da molti considerati la più grande rock band di sempre. I concerti dei Mothership sono delle rievocazioni dei fantastici concerti dei Led Zeppelin, con ampi spazi musicali rapportati ai nostri giorni e una cura perfetta dell’immagine e delle sonorità. A chiudere la serata i White Duke con un tributo al grande e compianto David Bowie. Il live degli White Duke, con proiezioni d’immagini e video, costumi e coreografie, ripercorre le grandi hit di Bowie, da Space oddity a Ziggy stardust e Changes, fino a Under pressure e Lazarus.

Sabato 5 e domenica 6 agosto in Piazza delle Feste l’appuntamento è con il Porto Antico ProgFest. Sabato si inizia con i Dark Ages, nota formazione di Verona capace di un heavy progressive tecnico, brillante e vario che presenterà l’ultimo album “Between us”. A seguire i Witchwood, la band di Faenza guidata da Ricky Dal Pane (voce, chitarra), famosa per il suo hard rock a tinte progressive (tra Black Sabbath, Blue Oyster Cult e Jethro Tull su tutti), velato di psych, blues e southern rock. Sarà l’occasione per rivederli live dopo diverso tempo con uno show rinnovato e coinvolgente, in cui il pubblico potrà ascoltare anche brani mai eseguiti dal vivo tratti dall’ultimo disco “Before the Winter”. La terza band è tutta al femminile: le Sophya Baccini’s Aradia sono Sophya Baccini (voce, piano), Marilena Striano (tastiere e voce), Francesca Masucci (violino), Sonia Scialanca (chitarra, sax, voce), Anais Noir (basso, voce) e Chiara Cotugno (batteria e voce). Un heavy progressive sinfonico ricco di melodie affascinanti ed oscure eseguite con una presenza scenica dall’effetto spettacolare. Headliner della prima serata del Porto Antico ProgFest saranno gli Anglagard, band svedese che con un tour europeo celebra il 30th Anniversary del capolavoro HYBRIS e suonerà l’intero primo album oltre ad alcune tracce mai eseguite live.

La giornata del 6 agosto sarà ancora più variegata musicalmente. Aprono i Monkey Diet con il loro travolgente jazz rock progressivo dalle caratteristiche psichedeliche, seguono i Malombra: in pochi avrebbero pensato ad un ritorno di questa band mitica che negli anni ’90 ha dato un senso culturale e musicale al dark sound italiano, e non solo. I Deathless Legacy saranno un’altra sorpresa inaspettata per gli amanti del progressive rock in quanto questo gruppo spettacolare è più conosciuto in ambienti heavy metal ma, col loro progetto “Saturnalia”, si sono decisamente avventurati in atmosfere più sinfoniche e progressive. “Saturnalia” è lunga suite esoterica ambientata nell’antica Roma, con un continuo cambio di tempi e un susseguirsi di atmosfere gotiche, horror e sinfoniche.

Gli headliner del secondo giorno saranno gli Area Open Project che festeggiano il 50° Anniversario di ‘Arbeit Macht Frei’. Gli Area, International Popular Group, fondati da Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Eddy Busnello, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani e Patrick Djivas, crearono e suonarono questi brani complessi e suggestivi dal 1972 fino all’inizio del 1974. Per l’occasione del cinquantesimo anniversario di questo album fondamentale, Patrizio Fariselli non solo ha curato l’arrangiamento e l’orchestrazione di tutte e sei le tracce che compongono ‘Arbeit Macht Frei’ adattandole alla formazione degli Area Open Project, ma ha anche recuperato alcune parti inedite che il gruppo eseguiva in concerto negli anni ’70 e che mai sono apparse su disco.