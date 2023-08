Oltre 56.000 presenze per EstateSpettacolo al Porto Antico: il 30% del pubblico da fuori Liguria

Genova. Si è chiusa con oltre 56mila presenze l’estate del Porto Antico di Genova. La rassegna EstateSpettacolo, che quest’anno è arrivata alla 24esima edizione, si è chiusa il 9 agosto dopo 57 appuntamenti in cartellone partiti il 30 giugno e andati in scena fra i tre palcoscenici allestiti all’Arena del Mare a calata Gadda, in piazza delle Feste a calata Falcone Borsellino e sull’Isola delle Chiatte.

Moltissime le persone arrivate da fuori Liguria per assistere a spettacoli e concerti: la media è stata del 30%, con picchi fino al 40% in alcune date internazionali e registrate soprattutto per i Kraftwerk (GoaBoa Festival), con solamente un’altra data programmata oltre a Genova, il format di successo “Teenage Dream” per Balena Festival e poi per Tananai, Bresh e Olly per Live in Genova Festival.

Tra i generi musicali che hanno scandito l’edizione di EstateSpettacolo ci sono pop, rock, progressive, rap, elettronica, jazz e musica d’autore, che si sono alternati tra appuntamenti ormai consolidati – Goa-Boa Festival, Live in Genova Festival, Ridere d’agosto…ma anche prima, Gezmataz Festival, Palco sul Mare Festival, Balena Festival, Sea Stories Festival, Porto Live Tribute Fest e Porto Antico Progfest – il debutto di nuovi format come “Candlelight”, la musica immersa nell’atmosfera delle luci di oltre quattromila candele e nuovi appuntamenti come quelli con il Comicity Festival e artisti del calibro di Caterina Guzzanti e Valerio Lundini, il Teatro Verdi di Montecatini con nuovi personaggi amatissimi come Barbascura X e Max Angioni, e la serata dedicata al balletto di “Un mare di danza: trittico sul porto” ideata e interpretata da Jacopo Bellussi, étoile dell’Hamburg Ballet e prossimo direttore artistico del Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

“Il contributo, anche economico, di Porto Antico e l’impegno dei partner di Estate Spettacolo all’attrattività del capoluogo ligure hanno generato ottimi risultati in termini non solo di numero di spettatori, ma anche di interesse per la città, misurato dalla risposta che gli eventi proposti hanno riscontrato sui social – ha detto il presidente della società Mauro Ferrando – Le nostre competenze, la nostra esperienza più che ventennale nel settore dell’intrattenimento, la nostra vivacità di pensiero e di azione ci legittimano e ci sollecitano a pensare di estendere l’attività lungo l’intero arco dell’anno ed a proporci come stabile sito di punta per artisti di rilievo”.

“La cosa che più ci ha colpito quest’anno è stato vedere come, grazie ad EstateSpettacolo, il pubblico entri in una dimensione particolare – ha aggiunto Luisella Tealdi, responsabile dell’Ufficio Eventi – non si limita ad assistere allo spettacolo ma vuole vivere un’esperienza quanto più possibile totalizzante, e ciascuno lo fa in maniera differente: alcuni affollano la via che porta all’Arena del Mare fin dalle prime ore del mattino, altri si mettono ordinatamente in coda davanti al backstage in attesa di strappare un autografo o un selfie agli artisti più disponibili, molti prolungano l’emozione della serata rimanendo in area Porto Antico anche dopo il concerto, alcuni si allontanano commentando lo show con il vicino di sedia o di parcheggio. Siamo convinti che sia proprio questa attitudine alla condivisione a rendere Porto Antico EstateSpettacolo un evento davvero unico e speciale per la nostra città”.