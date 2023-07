Agenzia dei rifiuti, Garibaldi (Pd): “Già ferma al palo, la destra litiga sul nome del commissione”

Liguria. “Dal primo di luglio è entrata in vigore la nuova Agenzia regionale dei rifiuti: la Giunta ha fatto approvare in fretta e furia, in un consiglio durato fino alle 3 di notte, questa nuova Agenzia – che costa circa 800mila euro ai cittadini e che scarica sui cittadini i propri costi – ma a oggi, 14 luglio, non è ancora attiva. Infatti manca il Commissario, che doveva essere nominato il 1° luglio e aveva il compito di attivarla”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo uno in Regione Liguria in merito al ritardo della partenza dell’agenzia dei rifiuti.

“Il motivo del ritardo però non è certo da cercare nella scelta della gestione migliore dei servizi, né sul confronto con Comuni, Province e Città Metropolitana, a cui questa Agenzia toglierà voce e poteri. Più semplicemente è dovuto all’ennesima lotta interna al centrodestra sul profilo a cui affidare l’incarico del Commissario, da oltre 140mila euro l’anno”, continua Garibaldi.

“Conoscendo le nomine del centrodestra di Toti, l’ennesima lottizzazione tra forze politiche, per un’Agenzia inutile e dannosa, che sarà solo un costo in bolletta in più per i cittadini e che non porterà nessun miglioramento nella gestione dei rifiuti”, conclude il capogruppo Dem.