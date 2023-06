L’ex teatro Fossatello rinasce come ‘OrizzontArti’: storia, curiosità e posizione

Genova. Ex cinema teatro Fossatello, si sente nominare spesso, ma chi sa dove si trova esattamente?

Sono stati veramente pochi i genovesi, intervistati da Genova24, in grado di rispondere. E infatti, a meno che non si abbia una buona memoria è difficile individuare lo spazio.

Come racconta a Genova24 Gianni Steri, titolare del secolare negozio di duplicazioni chiavi in via di Sottoripa e presidente dell’omonimo Civ – il teatro è stato inaugurato intorno al 1965 e proprio il giorno dell’apertura ufficiale ha subito un allagamento. È stato quindi subito chiuso e disattivato il servizio di cinema, in mano alla rinomata famiglia genovese Gadolla, titolare di altri cinema in città.

Dopo l’allagamento – ricorda Steri – le porte del teatro si sono riaperte solo per dare spazio a attività di dopo-scuola e centri estivi, coinvolgendo bambini e ragazzi del quartiere.

L’entrata storica – in piazza di Fossatello 1, tra Fossatello’s Border Cafè e Cucina Hamburger Vico – è stata murata e oggi non esiste più. Si accedeva tramite la porta a vetri, ora esclusivamente di uso condominiale. Non ci sono né scritte né cartelli identificativi. È rimasta, all’esterno, solo una pensilina in cemento, quindi a meno che non si sapesse che anni fa quella era la facciata del teatro, oggi sarebbe davvero difficile individuarlo.

L’ingresso è sparito, ma la sala da teatro – con tanto di palco e soppalco – c’è ancora. Le porte di emergenza sul retro affacciano su piazza San Pancrazio e sui vicoletti accanto, tra cui Vico Saturno, dove verrà collocata la nuova entrata.

Oggi lo spazio – di proprietà del Comune – è sottoposto a lavori di riqualificazione e restyling finanziati da parte del ministero alle Infrastrutture nell’ambito del Pinqua con fondi del Pnrr per oltre 800mila euro, grazie ai quali riacquisirà una nuova vita.



Verranno sostituiti gli infissi per migliorare la permeabilità visiva e rifatti gli impianti. Prevista anche una ridistribuzione degli spazi interni, del palco al piano terreno per attività polifunzionali e al soffitto verrà creata una struttura in travi tralicciate per permettere attività sospese di tipo circense.

La rifunzionalizzazione dell’ex cinema teatro Fossatello vuole creare uno spazio aggregativo con l’idea di una ‘piazza coperta’. Le attività previste all’interno del nuovo ambiente sono ludico sportive, associative, di formazione e di laboratorio.

Ma la vera nuova vita dell’ex teatro inizia con il nome. Una volta terminati i lavori si chiamerà OrizzontArti, come l’omonima impresa sociale srl a cui fa riferimento e di cui Boris Vecchio è presidente.

“Se il cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione verrà rispettato, l’inaugurazione si terrà tra gennaio e marzo 2024. C’è molta attesa per questo spazio e noi non vediamo l’ora di riconsegnarlo al quartiere. Verranno organizzate tantissime attività per ragazzi e adulti ma più di tutto ci si concentra su corsi di formazione circense” dice Boris Vecchio, già direttore artistico di Circumnavigando e del teatro Tiqu, ex Altrove, alla Maddalena, e presidente dell’associazione Sarabanda.