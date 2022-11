Ex cinema teatro Fossatello, via libera al progetto di riqualificazione

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo di restyling dell’ex cinema teatro Fossatello – nell’omonima piazza – che sarà interessato da lavori di ammodernamento, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche.

“Entro dicembre – spiega il vicesindaco Piciocchi – ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori per un intervento che ha ottenuto il finanziamento da parte del ministero alle Infrastrutture nell’ambito del Pinqua con fondi del Pnrr per oltre 800mila euro”.

“Per questo immobile è stato individuato un profondo rilancio della sua storica vocazione culturale e aggregativa, nell’ambito del piano integrato Caruggi e quindi di un’area estesa, per intercettare i bisogni di socialità dei più giovani, delle famiglie e per il mondo associativo”, aggiunge Piciocchi.

Di proprietà del Comune di Genova, l’ex cinema è in concessione ad associazioni che, nell’ambito del progetto, potranno organizzare manifestazioni culturali ed educative pubbliche sia all’interno dell’immobile sia sulla limitrofa piazza San Pancrazio, interessata da un intervento di restyling.