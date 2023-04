Perde la presa e precipita per 20 metri: rocciatore grave al pronto soccorso

Finale Ligure. Incidente questa mattina sui sentieri di Finale Ligure, in località Pianarella lungo la Via Paperino, dove un uomo è caduto mentre arrampicava da un’altezza di 30 metri. Secondo quanto accertato l’uomo, a causa del distacco di una presa, ha fatto un volo di una ventina di metri d è finito in un impluvio in una zona particolarmente impervia.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Una volta stabilizzato dai sanitari, sono state necessarie manovre tecniche per il recupero e manovre di corda per permettere il recupero, con verricello, da parte di Grifo.

Una volta a bordo dell’elicottero, l’uomo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il rocciatore ha riportato un trauma cranico.