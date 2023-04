La carica dei 10.000, torna la Mezza Maratona di Genova: pettorali sold out per la 21km e la 13km

Genova. Tecnicamente ostica ma spettacolare per panorami e percorso. Domenica 16 aprile torna l’attesissima “Mezza di Genova”, 17esima edizione della manifestazione organizzata dalla Podistica Peralto e che vede già tutti accaparrati i pettorali disponibili, sia per la gara da 21 km sia per la “Corri Genova” di 13 km. Sono già oltre 7000 gli iscritti ma domenica, alla partenza, contando anche i partecipanti dell’ultimo minuto alla Family Run da 3 chilometri, ci si attendono più di 10mila persone.

“Fino a qualche giorno fa le iscrizioni stavano andando un po’ a rilento – dice Roberto Barchi, vicepresidente della Podistica Peralto – ma nell’ultima settimana c’è stato un rush finale e oggi possiamo annunciare un tutto esaurito per una gara sempre più apprezzata da agonisti e amatori per via della spettacolarità del percorso, non capita in molte mezze maratone di poter attraversare il centro storico più grande d’Europa o di percorrere una strada come la sopraelevata”.

La Mezza di Genova è stata presentata stamani a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. “Avremo concorrenti provenienti da tutta Italia e da tutti e cinque i continenti – dice l’organizzatore Mauro Semonella, sempre della Podistica Peralto – con atleti di ottimo livello”.

Gli orari. La “Mezza di Genova” parte alle 9 dal Porto Antico e prevede un tracciato veloce, con un’altitudine massima di 41 metri. Alle 9.15 partirà la “Corri Genova” con lo stesso percorso anche se ridotto e con giro di boa a Boccadasse. Per la Family Run con partenza alle 9.40, sarà possibile iscriversi fino a pochi minuti dal via presso lo stand al Porto Antico

La gara. Ricordando che ‘ultimo italiano ad avere vinto la Mezza di Genova è stato Armando Sanna, oggi vicepresidente del consiglio regionale ma in passato ottimo podista, in questo 2023 i favoriti sono ancora una volta i keniani, che nel 2022 si sono aggiudicati tutti e tre i gradini del podio. Alcuni nomi da tenere d’occhio? Peter Wahome Murithi e Michael Selele Saoli. Tra gli etiopi Mohammed Miseganu, Mengstu Eyasu Gebru, Kebede Merga e Feyesa Lenjesa. Da seguire anche il marocchino Oukrid Lhoussane.

Tra le donne, Mina El Kannoussi dell’Atletica Saluzzo, la keniana Murkomen e l’etiope Feleke. Il primato della corsa è 1h02’41” stabilito dal kenyano Benard Bett Kiplangat nel 2014, per i maschi, mentre Hellen Jepkurgat, sempre dal Kenia, ha concluso in 1h11’50” del 2015.

Le modifiche al traffico. Per permettere a tutti i runner di correre in sicurezza, abbiamo previsto il divieto di transito (e di sosta) dalle ore 8 alle 14 nelle seguenti strade:

– Via del Molo

– Piazza Caricamento

– Via Gramsci (direzione ponente)

– Via Alpini d’Italia

– Stazione Marittima

– Via Fanti d’Italia

– Piazza del Principe (lato levante rotatoria)

– Via Andrea Doria

– Via Balbi

– Piazza della Nunziata

– Via Bensa

– Largo della Zecca

– Via Cairoli

– Via Garibaldi

– Piazza delle Fontane Marose

– Via XXV Aprile

– Piazza De Ferrari

– Via XX Settembre

– Via Brigata Liguria sul lato a ponente della carreggiata

– Corso Saffi tratto compreso tra la via Vannucci e Viale delle Brigate Partigiane, è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare ad esclusione dei veicoli diretti alle proprietà carrabili laterali presenti in zona

– Via Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati)

– Via Barabino sul lato a mare del tratto compreso tra via Diaz e la via Casaregis

– Via Casaregis (tratto compreso tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante tra via Ruspoli e Corso Marconi)

– Corso Italia, entrambe le carreggiate

– Corso Marconi carreggiata lato a mare su ambo i lati

– Via Lanfanconi

– Rotatoria 8 novembre 1989 (ad esclusione della corsia esterna lato monte in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico centrale del Viale Brigate Partigiane)

– Strada Aldo Moro, entrambe le carreggiate

– Ponte Elicoidale, sul lato a levante per una lunghezza lineare di circa cento metri che adduce al Viadotto della Camionale oltre che il Viadotto della Camionale stesso per tutta la sua lunghezza e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno

Tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte), per la direzione ponente, è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare fino a cessate esigenze per lo svolgimento dell’evento in oggetto

– Piazza Cavour

– Via Cesarea al fine di una maggiore fluidità della circolazione del traffico veicolare e limitatamente alle esigenze legate allo svolgimento della manifestazione in oggetto, nel tratto di strada compreso tra la via Macaggi e la via Ippolito d’Aste, è temporaneamente istituito il senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte.

Village. La “Mezza di Genova Village”, come ogni anno è il calcio di inizio dell’intero evento, una tre giorni, dal 14 al 16 aprile, che si svolge al Porto Antico e a cui partecipano tutti gli atleti. Qui ritirano il proprio pacco-gara, la t-shirt ufficiale e il pettorale; durante i tre giorni nel villaggio vengono presentati i “top runner”, si realizzano interviste, trasmissioni televisive e radiofoniche, si svolgono spettacoli e musica dal vivo. Quest’anno il consueto “Village” avrà una nuova formula, si chiamerà “Cucina Liguria by MdG Axpo” e sarà la sintesi di contenuti sportivi e delle eccellenze gastronomiche del territorio. Questo format nasce dalla sinergia di Cna Genova e MdG con l’obiettivo di creare un percorso “tra sport, cucina e sapori liguri” per valorizzare al massimo il territorio sotto più punti di vista. «Siamo molto contenti di questa partnership – commenta Paola Noli, presidente di Cna Genova- perché testimonia la nostra continua attività a favore della valorizzazione del territorio attraverso l’impegno delle aziende artigianali che meritano sempre un livello di attenzione molto alto e riscuotono sempre un elevato gradimento da parte del pubblico».

“Dona il sangue! Fai la differenza”. Questo è il messaggio lanciato dal Rotary Club Genova Golfo Paradiso per la campagna benefica organizzata in occasione della “Mezza maratona” Come ogni anno, il Rotary ha deciso di consolidare il proprio legame con questa grande festa dello sport, proponendo agli atleti e alla cittadinanza un progetto che gode del patrocinio del Comune di Genova e del sostegno di molti Rotary e Rotaract Club genovesi e del Distretto Rotary 2032. Il progetto ha lo scopo di contrastare la riduzione della raccolta di sangue e plasma, mediante una campagna di informazione e promozione della donazione sia sui canali social Facebook e Instagram, sia attraverso incontri con la popolazione, nel corso di eventi cittadini. La campagna “Dona il sangue! Fai la differenza” è rivolta specialmente ai giovani e alle donne, per renderli consapevoli del danno per la salute collettiva causato dalla carenza di sangue e per aumentare il loro reclutamento tra i donatori abituali. A tutti gli atleti iscritti alle manifestazioni sportive di domenica 16 aprile sarà distribuito il materiale relativo al progetto “Dona il sangue: fai la differenza!”: i soci del Rotary saranno presenti il 15 aprile presso lo specifico punto d’incontro al Porto Antico, per fornire informazioni sulla donazione di sangue ed è stata anche realizzata una maglietta rossa ufficiale dell’edizione 2023 della Mezza di Genova, che sarà indossata dai pacer che aiuteranno gli atleti a completare la gara.

“Genova ancora una volta si prepara per ospitare la sua “Mezza maratona”, un appuntamento podistico sempre molto atteso – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – un evento sportivo a cui l’amministrazione comunale tiene moltissimo e a cui la città risponde sempre con grande passione e partecipazione. L’attenzione non soltanto degli atleti, ma anche dei cittadini, per questa edizione 2023 è stata altissima, e si prevedono oltre 10 mila partecipanti alle tre gare in programma e un afflusso tra corridori, parenti, turisti e visitatori che sfiorerà le 60 mila presenze, provenienti da tutta Italia e non solo. Come amministrazione ce l’abbiamo messa tutta e non vediamo l’ora di vivere una meravigliosa giornata di sport che anche quest’anno diventa motore di solidarietà. Insieme al Rotary, con la campagna “Dona il sangue. Fai la differenza” vogliamo ribadire l’importanza del dono del sangue, come strumento insostituibile di solidarietà e promuovere, soprattutto alle nuove generazioni, l’idea dello sport come stile di vita sano. Nelson Mandela affermava che “lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di suscitare emozioni e ricongiungere le persone come poche altre cose” ed è questo messaggio che vogliamo mandare oggi: fare sport fa bene alla salute, allo spirito e ci rende migliori. E la nostra Mezza Maratona sarà anche un’occasione in più per ribadire il grande ruolo che Genova avrà nei prossimi mesi, affrontando la sfida di città europea dello Sport 2024, dopo esserci aggiudicati l’edizione 2022 della The Ocean Race di vela, per promuovere la nostra città in tutta Europa. Un’altra testimonianza di come l’amministrazione comunale sia attenta ai grandi eventi sportivi”.

“La Mezza Maratona è un evento che i genovesi, e non solo loro, aspettano ogni anno, perché unisce l’idea di una competizione sportiva a quella della passeggiata in famiglia, mettendosi alla prova con diversi percorsi podistici, tutti attraverso le bellezze della nostra città – dichiara Federica Cavalleri delegata ai Grandi eventi – Sport, natura, storia, vita all’aria aperta, ma anche musica, spettacoli, attrazioni, gastronomia: tutto in un’unica giornata di gare, per un grande evento che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone, che si uniscono per una buona causa. Infatti è bello vedere che anche quest’anno la Mezza Maratona si lega all’evento di solidarietà del Rotary, che invita tutti alla donazione di sangue e plasma”.

“Come Regione Liguria siamo lieti di patrocinare un evento di questo genere che unisce perfettamente lo sport con l’amore per Genova – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Migliaia di persone coloreranno i luoghi più suggestivi della nostra città con tre diverse gare che abbracceranno davvero qualsiasi tipo di partecipante favorendo l’idea di sport come strumento primario di inclusione. Complimenti sentiti agli organizzatori dell’Asd Podistica Peralto e a tutti coloro che daranno vita a una serie di iniziative collaterali di assoluto valore”.