Escursionista trovata morta in Val Graveglia sul ponte di Nascio, è una 58enne di Chiavari

Ne. Il corpo senza vita di una donna, probabilmente un’escursionista, è stato ritrovato questa mattina in val Graveglia sul ponte di Nascio. Secondo quanto riporta il quotidiano online LevanteNews si tratta di Andreina Levaggi, 58enne di Chiavari.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 con un’automedica e i volontari della Croce Rossa di Cogorno. Inutili i tentativi di rianimazione.

I militari sono al lavoro per capire le cause che hanno determinato il decesso. Il cadavere presentava una ferita alla fronte, che non ne giustificherebbe la morte avvenuta forse per un malore. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire l’accaduto. L’ipotesi più probabile è che la donna sia stata colta da un infarto durante un’escursione.

Intanto è stata ritrovata l’auto con cui Andreina Levaggi aveva raggiunto la Val Graveglia.