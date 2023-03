Cus Genova Tennis, presentate ufficialmente le tre prime squadre

Genova. Nel weekend, presso la sede di Via Monte Zovetto, sono state presentate ufficialmente le prime squadre del Cus Genova Tennis: una in Serie C maschile e due in Serie C femminile. Tre formazioni con diverse ambizioni ma comunque con uno stesso unico obiettivo: ben figurare nel massimo campionato regionale.

Come annunciato recentemente, sono due gli innesti della squadra maschile, il cui obiettivo è quello di tornare in Serie B a circa vent’anni dall’ultima volta, entrambi provenienti dal Circolo della Stampa Sporting Torino. Il primo è Stefano Reitano, innesto di altissimo livello di classifica 2.1 e numero 875 del mondo secondo la classifica Atp. Il secondo innesto, di ottimo livello e sempre nativo di Torino, è Federico Luzzo, classifica 2.5.

Due invece le squadre femminili. A quella impegnata da anni nella massima competizione regionale da diverse stagioni se n’è aggiunta infatti una seconda. Biancorosse capaci di conquistare la promozione dalla D1 femminile e di raggiungere quindi anch’esse la Serie C. Da un lato la prima squadra cercherà di raggiungere almeno i quarti di finale, dall’altra le altre Universitarie hanno il compito di mantenere la categoria.

Questo il commento di Tommaso Metti, atleta della prima squadra maschile: «Siamo alla vigilia di questo inizio di Serie C. Siamo carichi come tutti gli altri anni ma con cambiamenti importanti nella rosa, due acquisti molto validi. Siamo ancora più pronti dell’anno scorso per affrontare le insidie del campionato. L’obiettivo è la Serie B e cercheremo di raggiungerlo».

Queste le parole di Stefano Reitano, nuovo innesto della prima squadra maschile: «Io l’ho già detto, mi aspetto grandi cose. Mi aspetto, speriamo, una promozione ma comunque di condividere del tempo e delle emozioni con amici. Mi aspetto di divertirci facendo uno sport bello, che amiamo e con questo clima. Speriamo ci sia tanta gente. Divertiamoci e andiamo in Serie B!».

Questo il commento di Federico Luzzo, nuovo innesto della prima squadra maschile: «La mia è un’ottima impressione. è un bel circolo e un ambiente familiare, credo che mi troverò molto bene e sono soddisfatto della scelta che ho fatto. Per quest’anno l’obiettivo sicuramente è scalare il gradino e raggiungere la Serie B. Sono fiducioso, penso che ce la faremo».

Queste le parole di Miriana Marelli, giocatrice di una delle due prime squadre femminili: «L’anno scorso abbiamo raggiunto i quarti di finale di Serie C e quest’anno ci auguriamo di raggiungere almeno le semifinali, così da migliorare sempre di più. Siamo un gruppo di ragazze che si conoscono da un sacco di anni. Prima ancora di essere compagne di squadra siamo amiche. Questo ha sicuramente fatto la differenza e speriamo la possa fare anche quest’anno».

Questo il commento di Francesca Carazza, Maestra del Cus Genova nonché atleta di una delle due prime squadre femminili: «Quella dell’anno è stata una bellissima cavalcata. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di arrivare a giocare in Serie C. Un risultato inaspettato perché siamo partite senza obiettivi particolari ma, insieme alle mie compagne storiche che sono partite dalla D4, siamo riuscite a conquistare la promozione. Siamo molto contente di riuscire quest’anno a mantenere la serie. Ci proveremo e faremo il possibile sapendo che le avversarie sono molto ostiche».

Queste le parole di Francesco Damiani, capitano della prima squadra maschile e Direttore della Scuola Tennis del Cus Genova: «Questa è una stagione che si preannuncia bella e accattivante. Sono due anni che con la squadra maschile arriviamo all’ultimo atto per poterci giocare una promozione in Serie B. A quell’ultimo atto non siamo riusciti a superare il turno. Quest’anno con i due nuovi innesti speriamo di arrivare alla fase nazionale per poterci giocare la promozione. Avere due squadre in Serie C femminile per un circolo come il Cus è un risultato veramente grande. Sarebbe molto bello se quest’anno riuscissimo a confermare la seconda squadra in C e se riuscissimo come minimo a tornare tra le prime otto in regione con la prima squadra sarebbe un ottimo risultato. Ci aspettiamo una grande stagione, più si va avanti più significa che siamo andati avanti nei campionati».