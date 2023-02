Genova. La corsa disperata, poi le cariche una via l’altra contro le reti, finchè uno di loro non trova un varco e con il suo corpo massiccio riesce sfondare dando il via all’evasione di tutto il branco. Questo il video che arriva dalla Valle Stura e che mostra come le reti installate per il contenimento della peste suina spesso siano inefficaci per contenere i cinghiali.

Il video è stato condiviso su facebook su una pagina dedicata ai cacciatori, “Il Nuovo Cacciatore Piemontese“, e stando alla descrizione dovrebbe essere stato registrato a Rossiglione. E ha già fatto ovviamente il giro del web: l’audio originale è stato rimosso, e al suo posto compare qualche secondo di una celebre hit dei Dire Straits dal titolo a tema, ‘Money for Nothing‘, che tira una frecciatina, o meglio una schioppettata, alle istituzioni per la spesa fatta per queste reti di contenimento, che di contenimento ne fanno poco.

I cinghiali del video sono esemplari di grosse dimensioni, probabilmente adulti, e vista la furia che li spinge non è da escludere che stessero scappando da qualcosa o da qualcuno. Magari da dei cacciatori. Cacciatori che, come è noto, questa stagione hanno incrociato le braccia e le carabine rinunciando a moltissime battute di caccia per protestare contro le stringenti norme di sicurezza previste quest’anno. E il numero degli ungulati continua a crescere. I cinghiali fanno i cinghiali, i cacciatori fanno i cacciatori in sciopero, e le rete di contenimento non contengono. Ed è il caos.