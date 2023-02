Caccia al cinghiale, è scontro sulla sospensione delle aree contigue al Parco di Portofino

Genova. Fa ancora discutere la decisione della Regione di sospendere le aree contigue al Parco di Portofino, con conseguente rimozione del divieto di caccia, per la lotta alla peste suina. Oggi in Consiglio regionale sono state presentate due interrogazioni sul tema.

“La sospensione dell’efficacia della classificazione di area contigua del Parco di Portofino – ha risposto l’assessore e vicepresidente Alessandro Piana – risponde all’esigenza prioritaria di ottemperare agli obiettivi di riduzione della popolazione di cinghiali fissati dal Piano nazionale di sorveglianza per la peste suina africana (Psa) e dal Priu (Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale)”.

“La delibera di giunta per la sospensione delle aree contigue al Parco di Portofino va rivista – interviene il consigliere regionale del M5s Paolo Ugolini -. Serve anche, come chiediamo da tempo, convocare un tavolo di confronto per dare riscontro alle istanze di Federparchi nazionale, delle associazioni ambientaliste e degli esperti del settore faunistico. Interrogato sulle intenzioni della giunta, l’assessore competente ha certificato quello che sapevamo da tempo: il provvedimento di sospensione altro non è che un espediente per regalare ulteriori occasioni ai cacciatori. La riprova è nei tempi annunciati per la convocazione del tavolo: perché aspettare un anno? Ricordo che l’equazione “meno cinghiali-meno Psa” è priva di fondamento scientifico, come già evidenziato dall’Ispra. Secondo un suo studio sull’impatto della peste suina nei territori, “la densità dei cinghiali non ha effetti significativi sulla persistenza in natura della peste suina africana; la notevole resistenza del virus nell’ambiente fa sì che la malattia continui a circolare per anni, anche in popolazioni di cinghiale a densità bassissima”.

“La scelta della giunta regionale di cancellare le aree contigue del Parco di Portofino come strada per risolvere l’emergenza della Peste suina non è una soluzione. Se così fosse la giunta smentirebbe se stessa e il lavoro che ha fatto in passato per l’eradicazione dei cinghiali, ammettendone l’inefficacia. Un piano che invece viene presentato come attuale e funzionale. Per cui è ancora più incomprensibile la scelta di cancellare le aree contigue a causa della presenza dei cinghiali. Mi sembra invece più un’occasione per dare un segnale politico contro i parchi, che la reale ricerca di una soluzione. Il territorio ha bisogno di altro”, aggiunge il capogruppo del Pd Luca Garibaldi.

“Non si può con una mano lamentarsi della presenza di ungulati e con l’altra non consentire il prelievo venatorio del cinghiale dove è richiesto. E non si tratta di un regalo ai cacciatori, come dichiarato nella nota del consigliere Ugolini, che peraltro sin dalle fasi embrionali della Psa si sono resi disponibili tra i volontari per il monitoraggio “, replica l’assessore Piana.

“Questo areale, sito nella zona soggetta a restrizioni I (area di sorveglianza), è caratterizzato da una rilevante concentrazione di cinghiali che si spingono sino alle limitrofe aree urbane, tanto da ricevere richieste quotidiane, da sindaci, cittadini, forze di polizia e associazioni di categoria, di interventi di controllo a tutela della pubblica incolumità e delle attività agrosilvopastorali – prosegue Piana – Nelle aree contigue ai Parchi, ricordo che l’attività venatoria è consentita in tutte le forme e su qualunque specie cacciabile, ai soli cacciatori residenti nei Comuni in cui il territorio è interessato (Camogli, Portofino, e Santa Margherita Ligure)”.

“Una limitazione che renderebbe irrisorio il prelievo per il progressivo calo del numero di cacciatori e per le braccate e girate ridotte all’interno dell’area contigua oltre alle complicazioni della Psa. Le locali squadre, ormai composte in buona parte da cacciatori non residenti nei Comuni del Parco e delle aree contigue, si vedevano costrette ad operare solo in territori esterni alle aree contigue senza garantire appieno la continuità e la massima efficacia degli interventi. In più, questo areale non rappresenta un particolare pregio faunistico e non riveste un significativo interesse venatorio (non vi è presenza di lepre, nessuna unità di gestione per la caccia di selezione del capriolo o del daino, non vi vengono fatte immissioni di fauna stanziale come starne, fagiani o pernici rosse)”, prosegue Piana.

“Dobbiamo tenere alta la guardia – conclude -. Siamo nella fase del depopolamento, proseguono gli incessanti incontri con tutti i soggetti coinvolti, così come continuano e si rafforzano le istanze mirate a Roma per avere risorse e mezzi che ci permettano di eradicare la peste suina africana e le relative criticità sanitarie che si riflettono inevitabilmente sull’attività venatoria. Nei prossimi giorni mi recherò personalmente dal Ministro Lollobrigida. Il monitoraggio dei risultati delle attività che stiamo portando avanti consentirà di valutarne l’efficacia e conseguentemente predisporre eventuali correttivi dando piena disponibilità ad un tavolo di confronto”.