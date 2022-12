Confsal: “Migliorare la competitività e l’attrattività della Liguria con il Fesr”

Genova. “Il Programma Regionale – Pr per l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Fesr per il periodo 2021-2027 rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale per il miglioramento della competitività e dell’attrattività del territorio, sia con riferimento alle attività produttive, sia in termini di qualità della vita promuovendo la transizione a lungo termine verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e dinamico”.

Così il segretario regionale della Confsal Liguria Domenico Daniele Geria dopo la partecipazione al Comitato di Sorveglianza Fesr Liguria 2021-2027 di Genova.

“La riunione del primo rinnovato comitato ha puntato l’attenzione principalmente verso l’obiettivo comune degli investimenti a favore dell’occupazione e della crescita. Per quanto mi riguarda siamo partiti bene perché da subito si sono individuate le priorità riservando maggiori investimenti rispetto al programma precedente. Ci sono grandi aspettative sulla nuova programmazione comunitaria ed oggi, in occasione del suo lancio in conferenza stampa a ‘Palazzo della Borsa’ con il vice ministro Rixi, il presidente della Regione Toti, l’assessore regionale Benveduti ed il segretario generale della Camera di commercio di Genova Caviglia, opportunità e potenzialità verranno maggiormente valorizzati e divulgati”, conclude Domenico Daniele Geria.