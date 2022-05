Tragedia a Voltri, 16enne muore travolto da un treno: stava attraversando i binari

Genova. Tragedia in stazione a Voltri: un ragazzo è stato travolto da un treno in stazione ed è morto sul colpo. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Cogoleto e Genova Voltri per poi riprendere intorno alle 17.00

Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polfer. Secondo le prime testimonianze, alcune persone l’avrebbero visto attraversare i binari. Diversi passeggeri in stazione gli avrebbero urlato di stare attento perché stava sopraggiungendo il treno, ma lui non si sarebbe accorto di nulla, forse perché indossava cuffiette per ascoltare la musica.

Si tratterebbe di un giovane di 16 anni. A investirlo è stato un treno merci in transito.

I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso tra Genova Voltri e Cogoleto.