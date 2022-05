Euroflora, oltre 60 mila piante donate alla Liguria. Riconsegna dei Parchi a fine maggio

Genova. Provengono dai giardini della Regione Liguria, della Regione Sicilia, di Anci, di 50&più, di China Flower Show e di Radio Monte Carlo le quasi centomila piante, tra fiorite e aromatiche, di piccole e medie dimensioni, che dopo il periodo di esposizione a Euroflora, sono in consegna, secondo un calendario prestabilito, organizzato per non creare difficoltà logistiche all’interno dei parchi.

Destinatari delle donazioni sono 125 Comuni della Liguria, 7 Municipi della Città di Genova, 19 Civ, Forze dell’Ordine e 20 tra scuole, giardini, musei e 30 realtà del terzo settore. Per quanto riguarda le piante utilizzate da Aster negli spazi del Comune di Genova – dedicati al Parco del Polcevera e a Ocean Race – sono destinati ai parchi delle ville storiche.

La serra del basilico nel roseto, l’elettrificazione di Parco Gropallo e il sistema di videosorveglianza sono invece gli interventi realizzati dal Comune in occasione di Euroflora 2022 che rimarranno permanentemente, mentre sono già stati programmati i lavori per la risemina dei prati. A settembre riprenderanno i lavori di restauro.

La riconsegna dei parchi, legata all’andamento regolare dei lavori di disallestimento, è prevista tra fine maggio e inizio di giugno, con un’anticipazione per il parco giochi e il roseto per il 20 maggio.