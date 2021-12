Paolo Calissano trovato morto in casa: l'attore genovese stroncato da un mix di psicofarmaci - Genova 24

Roma. E’morto questa note l’attore Paolo Calissano, 54 anni, nato a Genova, classe 1967: il suo cadavere è stato trovato questa mattina all’interno della sua casa romana dove egli risiedeva da solo. Calissano è stato un volto noto della televisione italiana, con ruoli in molteplici fiction di successo tra gli anni novanta e gli anni duemila.

Secondo le prime ipotesi ad uccidere l’attore genovese un mix di farmaci. Da tempo Calissano soffriva di una forma di depressione: nella sua abitazione, nel quartiere della Balduina, sarebbero state trovate diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci.

Paolo Calissano è noto per aver partecipato a serie tv come ‘La dottoressa Giò‘, ‘Linda e il brigadiere 2‘ e ‘I giudici – Excellent Cadavers’ con la regia di Ricky Tognazzi, ‘Vivere’ e ‘Vento di Ponente’ oltre a diversi film per il cinema tra cui “Palermo Milano – Solo andata”, regia di Claudio Fragasso, “Cucciolo”, regia di Neri Parenti e “Quello che le ragazze non dicono”, regia di Carlo Vanzina (2000) “, insieme a diversi telefilm tra cui “Punta alle 8“.

Ma non solo: il 25 settembre 2005, la brasiliana Ana Lucia Bandeira Bezerra muore per overdose di cocaina nell’appartamento di Calissano a Genova. L’attore venne arrestato dalla polizia con l’accusa di averle ceduto la droga; in un armadio della casa vengono inoltre trovati e sequestrati altri 30 grammi di cocaina e per l’attore si aprono le porte del carcere: Calissano verrà poi condannato a quattro anni di reclusione per aver causato la morte della donna brasiliana. Patteggia una pena di quattro anni che finisce di scontare in seguito all’indulto nel gennaio 2007.

Più recentemente nel 2008 Calissano viene ricoverato nella divisione psichiatrica dell’ospedale San Martino di Genova con sintomi quali sudorazione fredda e dolore al petto dopo un incidente avuto con la propria auto.