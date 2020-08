Pallanuoto, seconda giornata del torneo tra le azzurre: vince ancora Italia B

Genova. Seconda giornata al Centro federale di Ostia del quandrangolare Frecciarossa Ostia 2020, con protagonista il Setterosa vicecampione olimpico a Rio 2016.

Al torneo, che si chiude oggi, prendono parte quattro squadre miste, formate dalle ragazze della Nazionale maggiore, dell’Under 18 e dell’Under 16. Un test che servirà al commissario tecnico Paolo Zizza per valutare le ventisei giocatrici convocate, verificare la condizione atletica e testare gli schemi dopo il lungo stop forzato.

Il primo incontro di ieri si è concluso in parità, 10-10, tra Italia A, sconfitta giovedì all’esordio, e Italia C, che invece conferma quanto di buono aveva fatto vedere nel turno precedente superando di slancio Italia D. Subito doppio vantaggio della squadra A, guidata dal Ct azzurro Paolo Zizza, con la doppietta di Galardi, poi sorpasso del team C allenato da Grassi che non è più stato in svantaggio. Pareggio definitivo di Galardi (miglior realizzatrice con sei gol) a 1’36” dalla fine, dopo che Emmolo aveva riportato di nuovo avanti Italia C.

Il secondo match è abbastanza equilibrato per tre tempi; nell’ultimo l’Italia B prende in sopravvento e chiude in goleada: migliore realizzatrice Piccozzi con cinque gol.

I risultati della 1ª giornata, disputata mercoledì 5 agosto

Italia A-Italia B 7-8

Italia C-Italia D 17-10

I tabellini della 2ª giornata, disputata giovedì 6 agosto

Italia A – Italia C 10-10

Italia A: Gorlero, Bovo 1, Di Maria, Avegno 1, Ranalli, Spampinato, Galardi 6, Di Claudio, Leone, Fatone, Riccioli 1, Longo 1, Sesena. All. Zizza

Italia C: Banchelli, Costa 1, Garibotti 3 (1 rig), Gant 1, Repetto 1, Cordovani, Marchetti, Emmolo 2, Carosi, Cocchiere 2, Bianchi, Condorelli. All. Grassi

Arbitri Castagnola e Nicolai

Note: parziali 2-3, 3-2, 3-4, 2-1. Nel quarto tempo Garibotti (Ita A) e Ranalli (Ita C) falliscono un rigore. Nessuna è uscita per limite di falli

Italia D – Italia B 5-14

Italia D: Gregorutti Parisi 1, Lepore, Boldrini, Nesti, Aiello, Gagliardi, Gant, Bettini 3, Paganello, Altamura 1, Carosi, Uccella. All. Cotti

Italia B: Sparano, Ioannou 3, Marussi, Giustini 4, Co’ 1, Picozzi 5 (1 rig), Zizza, Iannarelli, Palmieri 1, Klatowski, Sbruzzi. All. De Paolis

Arbitri Scappini e Ricciotti

Note: parziali 1-3, 2-3, 2-2, 0-6. Uscita per limite di falli Co’ (Ita B) nel quarto tempo. Nel quarto tempo Lepore (Ita D) fallisce un rigore.

Il programma della 3ª giornata, venerdì 7 agosto

ore 15,00 Italia B – Italia C

ore 16,15 Italia A – Italia D

Foto di Andrea Staccioli / Dbm-Inside