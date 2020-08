Pallanuoto, ha preso il via il quadrangolare delle azzurre

Genova. Prima giornata al Centro federale di Ostia del quandrangolare Frecciarossa Ostia 2020, con protagonista il Setterosa vicecampione olimpico a Rio 2016. Al torneo, che si chiuderà domani, venerdì 7 agosto, prendono parte quattro squadre miste, formate dalle ragazze della Nazionale maggiore, dell’Under 18 e dell’Under 16. Un test che servirà al commissario tecnico Paolo Zizza per valutare le ventisei giocatrici convocate, verificare la condizione atletica e testare gli schemi dopo il lungo stop forzato.

Nel primo incontro Italia B, trascinata dalla triplette di Picozzi e Palmieri, supera 8-7 Italia A. Quest’ultima, sotto 4-0 nel secondo tempo, rientra fino al 4-4 di Avegno nel terzo periodo e tiene fino al 6-6 di Ranalli di metà ultima frazione; poi il decisivo strappo della squadra in calottina blu con i gol in sequenza di Palmieri e Picozzi per il determinante 8-6 a cinquanta secondi dalla fine.

La quaterna di Emmolo, le triplette di Garibotti e Cocchiere, invece, per il facile successo di Italia C (17-10) su Italia D che ha dovuto fare a meno all’ultimo momento di Marletta e del portiere Gregorutti.

I tabellini della 1ª giornata, disputata mercoledì 5 agosto

Italia A-Italia B 7-8

Italia A: Gorlero, Bovo, Di Maria, Avegno 1, Ranalli 4, Spampinato, Galardi, Di Claudio, Leone, Fatone, Riccioli 2, Longo, Sesena. All. Zizza

Italia B: Sparano, Ioannou 1, Cuzzupè, Marussi, Giustini, Co’, Picozzi 3, Zizza, Iannarelli 1, Palmieri 3, Klatowski, Sbruzzi. All. De Paolis

Arbitri: Ricciotti e Scappini

Note: parziali 0-3, 1-1, 3-0, 3-4. Uscita per limite di falli Di Claudio (A) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia A 4/10 + un rigore e Italia B 1/7. Avegno (A) sbaglia un rigore (fuori) nel secondo tempo.

Italia C-Italia D 17-10

Italia C: Banchelli, Costa, Garibotti 3 (1 rig.), Gant 1, Repetto 2, Cordovani 1, Marchetti 1, Papi, Emmolo 4, Carosi 2, Cocchiere 3, Bianchi, Condorelli. All. Grassi

Italia D: Uccella, Parisi, Lepore, Boldrini 1, Nesti 1 (rig.), Aiello, Gagliardi, Co’, Bettini 3, Paganello 2 (1 rig.), Altamura 2 (1 rig.). All. Cotti

Arbitri: Navarra e Paoletti

Note: parziali 3-4, 5-1, 5-1, 4-4. Uscite per limite di falli Co’ (Italia D) nel secondo tempo, Gant (Italia C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia C 4/5 + 4 rigori e Italia D 3/5 + 3 rigori.Uccella (Italia D) para un rigore a Repetto e uno a Costa nel quarto tempo. Costa (Italia C) sbaglia un rigore (palo) nel secondo tempo.

Il programma della 2ª giornata, giovedì 6 agosto

ore 18,45 Italia A-Italia C

ore 20,00 Italia D-Italia B

Il programma della 3ª giornata, venerdì 7 agosto

ore 15,00 Italia B-Italia C

ore 16,15 Italia A-Italia D

Foto di Giorgio Scala / DBM