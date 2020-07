Pallanuoto: azzurre in collegiale, si chiuderà con un torneo

Bogliasco. Prima la sfida tra i campioni del mondo col Settebello di Shanghai 2011 opposto al Settebello di Gwangiu 2019. Ora il quadrangolare col Setterosa vicecampione olimpico a Rio 2016.

Il centro federale di Ostia è sempre di più la casa degli azzurri che dopo il lockdown sono tornati ad allenarsi e disputare le prime partite. Il Setterosa prosegue il collegiale, iniziato lo scorso 13 luglio, che si concluderà nella prima settimana di agosto con il quadrangolare “Frecciarossa Ostia 2020”, cui prendono parte quattro squadre miste, formate dalle ragazze della Nazionale maggiore, dell’Under 18 e dell’Under 16.

Un torneo che servirà al commissario tecnico Paolo Zizza per valutare le ventisei giocatrici convocate, verificare la condizione atletica e testare gli schemi dopo il lungo stop forzato.

Il programma del torneo:

1ª giornata – mercoledì 5 agosto

ore 18,45 Italia A-Italia B

ore 20 Italia C-Italia D

2ª giornata – giovedì 6 agosto

ore 18,45 Italia A-Italia C

ore 20 Italia D-Italia B

3ª giornata – venerdì 7 agosto

ore 15 Italia B-Italia C

ore 16,15 Italia A-Italia D

Le azzurre convocate ad Ostia dal 13 luglio al 7 agosto: Giulia Cuzzupè (Bogliasco 1951), Elena Altamura (Vela Nuoto Ancona), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello, Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro e L’Ekipe Orizzonte), Maria Grazia Valeria Palmieri, Roberta Claudia Marletta, Isabella Riccioli, Carolina Ioannou (L’Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo, Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli (Plebiscito Padova), Anna Repetto (Kally NC Milano), Domitilla Picozzi, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Loredana Sparano, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi (SIS Roma), Sara Cordovani (RN Florentia), Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto), Dafne Bettini, Gaia Gregorutti, Giorgia Klatowski, Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).

Lo staff: Paolo Zizza commissario tecnico, Mauro De Paolis e Marco Manzetti assistenti tecnici, Barbara Bufardeci team manager, Simona Tozzetti e Federica Ancideri fisioterapiste, Matteo Catananti e Anna Maria Dell’Unto medici, Simone Cotini preparatore atletico.

La Nazionale Under 18 in collegiale dall’1 all’8 agosto: Valeria Uccella (Vela Ancona Nuoto), Aurora Condorelli, Dorotea Spampinato, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Sena Francesca (Cosenza Nuoto), Alessia Iannarelli, Lavinia Papi (Sis Roma), Letizia Nesti (RN Florentia), Martina Parisi (Flegreo), Guya Zizza, Paola Di Maria (Acquachiara), Rebecca Bianchi (Como Nuoto), Martina Lepore e Olimpia Sesena (RN Bologna), Grace Marussi (Pallanuoto Trieste), Sveva Costa (CSI Venere Azzurra), Aurora Longo (Torre del Grifo), Miriam Marchetti, Vittoria Sbruzzi (CSS Verona), Maddalena Paganello (Bogliasco 1951), Corinne Bovo (AN Brescia), Gaia Gagliardi, Francesca Cò (Rapallo Pallanuoto), Livia Boldrini (Roma Vis Nova), Alessia Fatone (Volturno), Sara Carosi (Velletri).

Lo staff: Giacomo Grassi Tecnico, Aleksandra Cotti, Elena Gigli, Manuel Bombelli assistenti tecnici, Beatrice Berti Medico, Maria Federica Ancidei fisioterapista, Tamara Triossi e Desirè De Sanctis preparatrici atletiche.