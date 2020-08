Pallanuoto, concluso il quadrangolare di allenamento delle azzurre

Genova. Terza ed ultima giornata al centro federale di Ostia del quandrangolare Frecciarossa Ostia 2020, con protagonista il Setterosa vicecampione olimpico a Rio 2016.

Al torneo hanno preso parte quattro squadre miste, formate dalle ragazze della Nazionale maggiore, dell’Under 18 e dell’Under 16. Un test per permettere al commissario tecnico Paolo Zizza e al suo staff di valutare le ventisei giocatrici convocate, verificare la condizione atletica e testare gli schemi dopo il lungo stop forzato.

La prima partita di venerdì è stata quella decisiva. L’Italia B, allenata dal tecnico delle giovanili Mauro De Paolis, supera 12-7 l’Italia C di Grassi e si aggiudica il torneo. La tripletta di Picozzi, il primo gol su rigore dopo 1’40” di gioco, fa la differenza al cambio campo (5-4). Nel terzo tempo Italia B segna il solco con i gol ravvicinati di Ioannou e Giustini (8-5) e nel finale si vedono in attacco i due portieri che si fanno apprezzare anche nelle conclusioni; Banchelli realizza l’ultimo gol dell’Italia C a 43″ dalla sirena e Sparano fissa il risultato quando mancano 28 secondi alla conclusione.

Nell’altra partita arriva il successo di Italia A. La squadra allenata dal commissario tecnico Paolo Zizza batte 10-7 l’Italia D. Primo periodo senza gol, il primo lo segna Leone in superiorità numerica al minuto 10’53” di gioco.

“È stato un buon torneo – commenta Paolo Zizza – e un’ottima iniziativa per il nostro movimento. Le ragazze sono tutte molto soddisfatte di essere tornate a giocare dopo la sosta forzata. Una bella esperienza per tutte, grandi e piccole ed una bella festa per la pallanuoto femminile. Queste partite, insieme agli allenamenti fatti durante il collegiale di ripresa, ci torneranno molto utili nella prossima stagione”.

I risultati della 1ª giornata, mercoledì 5 agosto:

Italia A – Italia B 7-8

Italia C – Italia D 17-10

I risultati della 2ª giornata, giovedì 6 agosto:

Italia A – Italia C 10-10

Italia D – Italia B 5-14

I tabellini della 3ª giornata, venerdì 7 agosto:

Italia B – Italia C 12-7

Italia B: Sparano 1, Ioannou 1, Marussi 1, Giustini 3, Co’, Picozzi 3 (1 rig), Zizza 1, Iannarelli 1, Palmieri, Klatowski 1, Sbruzzi. All. De Paolis

Italia C: Banchelli 1, Costa 1, Garibotti 1, Gant, Repetto, Cordovani, Marchetti 1, Emmolo 1, Carosi 1, Cocchiere 1, Bianchi, Condorelli. All. Grassi

Arbitri Castagnola e Baretta

Note: parziali 4-3, 1-1, 3-1, 4-2. Nessuna è uscita per limite di falli

Italia A – Italia D 10-7

Italia A: Gorlero, Bovo, Di Maria 3, Avegno 1, Ranalli, Spampinato, Galardi 1, Di Claudio 2, Leone 1, Fatone 1, Riccioli, Longo 1, Sesena. All. Zizza

Italia D: Gregorutti, Parisi 2, Klatowski, Boldrini, Nesti 1, Aiello, Gagliardi 1, Co’, Bettini 1, Paganello, Altamura 2, Picozzi, Uccella. All. Cotti

Arbitri Paoletti e Scillato

Note: parziali 0-0, 5-1, 3-3, 2-3. Uscite per limite di falli Bovo e Di Claudio (Ita A) nel quarto tempo. Nel quarto tempo Paganello (Ita D) fallisce un rigore

La classifica finale:

1ª Italia B 9

2ª Italia C 4

2ª Italia A 4

4ª Italia D 0

Foto di Andrea Staccioli / Dbm-Inside