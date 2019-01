Bogliasco, Guido Poggi:”Il campionato è ancora tutto da giocare”

Bogliasco. Il Bogliasco esce sconfitto dalla trasferta sul terreno della Calvarese, perdendo per la seconda volta consecutiva in campionato, ma mister Guido Poggi non drammatizza più di tanto il momento negativo: “E un periodo non ottimale – dichiara il mister – infortuni, squalifiche ed episodi negativi hanno riportato alcune squadre a ridosso della vetta... il campionato è tutto da giocare e sono tante le squadre in grado di dire la loro sino altermine del campionato”.

Che tipo di partita avete giocato in quel di Cicagna?

“Nel primo tempo abbiamo giocato meglio degli avversari, poi gli avversari sono passati in vantaggio con Ghirlanda, che ha sfruttato un rinvio maldestro del nostro portiere Belloro... nella ripresa siamo riusciti a pareggiare con Crosetti, abile a calciare, al meglio, un calcio di rigore. Ad un quarto d’ora dalla fine, l’ottimo Soracase, scattato sul filo del fuorigioco ha realizzato la rete vincente”.