Anpi My Sport d’oro ai campionati regionali con Chiara Guarnotta

Genova. Si è conclusa con ottimi risultati per Anpi My Sport la prima prova del campionato regionale di nuoto sincronizzato obbligatori categoria Esordienti A, svoltasi a Savona domenica 13 gennaio. In vasca sono scese una cinquantina di atlete nate nel 2007/2008 provenienti da tutta la Liguria.

Spicca l’oro di Chiara Guarnotta (nella foto); ottimi i piazzamenti delle compagne di squadre Sara Bocchinu (quinta), Agnese Pala (settima) Sara Giachetta (ottava), Valeria Navone (quattordicesima), Rebecca Pinciolla (sedicesima), Silvia Bianchi (diciassettesima), Rebecca Sofio (diciottesima).

Grazie a questi risultati la squadra Anpi My Sport ha ottenuto la qualificazione per i campionati italiani che si svolgeranno a Roma sabato 13 aprile.