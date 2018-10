Genova. L’organizzazione genovese di volontariato Amore Vero dal 15 agosto lavora senza sosta per i quattro zampe “sfollati” di Ponte Morandi. Non solo le colonie feline che popolavano la zona rossa (come la nota colonia dei “mici ferrovieri”) ma anche i numerosi animali domestici delle persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Dopo più di un mese di impegno, Veronica Venezia e i suoi volontari hanno aiutato e salvato oltre 96 animali adulti e cuccioli, di cui 42 gatti delle colonie e 38 mici, 14 cani e 3 conigli domestici delle persone costrette a lasciare casa propria senza più la possibilità di tenere con sé i propri compagni di vita.

di 7 Galleria fotografica animali salvati ponte morandi









A fronteggiare questa drammatica situazione e sostenere l’associazione Amore Vero nell’arduo compito di aiutare e curare gli animali sfollati, è intervenuta Almo Nature/Fondazione Capellino con una donazione di oltre 671 chili di cibo.