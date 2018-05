Sampierdarenesi, Elpis e Rowing Club brillano alla seconda regionale aperta

Genova. Cinquanta sfide nel bacino remiero di Genova Pra’ domenica 20 maggio. La regata regionale è un ottimo test in vista degli appuntamenti nazionali dell’estate sia per i giovani sia per gli agonisti delle categorie superiori. Buon confronto con alcuni sodalizi toscani ed emiliani.

La Canottieri Sampierdarenesi centra il successo con Jacopo Cappagli, Asia Loccisano, il 2 senza Cadetti Cappagli-Galtieri, il 4 di coppia Cadetti (Fontanella, Vitiello, Battistini, Picco), il 2 senza Ragazzi Corsinovi-Sanna, Veronica Germano, Simone Sanna e il doppio Ragazze Carmagnola-Graci.

Elpis Genova d’oro con Raissa Scionico, il 4 di coppia Cadetti (Feasi, Cogliolo, Gilioli, Silvatici), il doppio femminile Gigliobianco-Tripi, il due senza Senior Badagliacca-Bergamo, il singolista Senior Federico Garibaldi, il doppio Senior Garibaldi-Perino, la singolista Senior Silvia Tripi e il singolista master Dario Rossi.

Festa Rowing Club Genovese con il doppio Ragazzi (Polleri, Devoli), Benedetta Gaione, il 4 senza Senior (Keyes, Brusato, Squadrone, Nizzi), il doppio Senior Bava-Costa, il doppio Junior femminile Gaione-Rebuffo e l’otto Senior (Bava, Brusato, Costa, Squadrone, Farinini, Rebuffo, Keyes, Nizzi, tim. Rebuffo).

Lo Speranza Pra’ va a segno con Davide Campanini, il doppio Junior (Rocchi, Bozzano), con Giovanni Cambiaso e con il 4 di coppia Ragazzi (Rocchi, Rusca, Tata, Cullari).

Trionfa il doppio Allievi C (Grossi, Lucchinelli) della Velocior Spezia, così come Aurora Benvenuto e il 4 di coppia Junior (Mencacci, Greco, Capellini, Marsich).

Nell’Argus Santa Margherita Ligure brillano Lisa Maccaferri e Alessandro Traversone. La Sportiva Murcarolo conquista la vittoria con il doppio Ragazzi (Sitia, Melegari) e Andrea Licatalosi.

Bene la Canottieri Voltri con Samuele Pecollo e la Canottieri Santo Stefano al Mare con Alice Ramella.

Bene anche il misto Murcarolo-Velocior con Federici-Pennucci-Gaione-Varacca nel 4 di coppia Senior, il misto Murcarolo-Sampierdarenesi (Melegari-Licatalosi-Corsinovi-Sitia) nel 4 di coppia Ragazzi, il misto Speranza-Argus (Rocchi, Cambiaso, Bozzano e Traversone) nel 4 di coppia Junior.