Serie B Interregionale, Sestri sconfitta da Collegno: ora lo spareggio per non retrocedere

Genova. L’ultima sfida del girone playout di Serie B Interregionale vede la Pallacanestro Sestri sconfitta in trasferta da Collegno Basket. Un risultato comunque non influente in quanto la contemporanea vittoria del Basket Castelfiorentino avrebbe portato ad ogni modo i Seagulls a disputare lo spareggio salvezza contro SocialOsa Basket Milano.

Una sfida in equilibrio, quella del PalaCollegno, fino alla metà del secondo quarto, in cui i piemontesi trovano il parziale che li porta ad andare all’intervallo lungo sul 39-25. Al rientro in campo i Seagulls accelerano, fanno quadrato in difesa e riescono a macinare punti in attacco, tornando a contatto. Nell’ultima frazione regna l’equilibrio, con la sfida che si conclude punto a punto fino agli ultimi istanti di gara, che vedono i padroni di casa conquistare il referto rosa.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Partita che abbiamo approcciato in maniera molto soft e questo ha segnato il corso della gara. Sotto nel punteggio alla pausa lunga abbiamo avuto una reazione importante che ci ha permesso di recuperare, sopravanzare Collegno e giocarci il finale punto a punto. Ora ci attende uno spareggio contro SocialOsa, società storica di Milano, a metà maggio al meglio delle tre partite».

Questo il commento di Davide Mariotti, presidente dei Seagulls: «Ora dobbiamo fare di tutto per mantenere la categoria. Sono sicuro che giocatori, staff e società faranno di tutto per ottenere questo obiettivo al termine dello spareggio, la cui serie prenderà il via il 12 maggio. Ci piacerebbe avere il supporto da parte di tutta la città e per questo faremo anche tariffe agevolate per venire a sostenerci».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE PLAYOUT

COLLEGNO BASKET – PALLACANESTRO SESTRI 74-69

(Parziali: 16-17; 23-8; 15-26; 20-18)

COLLEGNO BASKET: Bartolomeo 18, Mortarino 17, Tarditi 12, Tio 10, Milone 7, Bollito 3, Framarin 3, Lunardi 2, Lo Buono 2, Porcella, Fracasso, Diakhate. All. Comazzi.

PALLACANESTRO SESTRI: Anaekwe 20, Daunys 17, Pintus 14, Lo 7, Zini 4, Cavallaro 3, Mirone 2, De Paoli 2, Cartasegna ne, Barnini ne, Pittaluga, Bassi. All. Bianchi.