Porti, al via tre giorni di sciopero: venerdì a Genova la manifestazione nazionale

Genova. Sono iniziati oggi i tre giorni di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici portuali, una protesta indetta a livello nazionale che si concluderà venerdì 7 aprile proprio a Genova con una manifestazione.

La protesta, che durerà 24 ore con modalità differenti a seconda dei porti, è proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto lo scorso 31 dicembre: “Scioperiamo per il rinnovo del contratto nazionale con un equo salario e per i nostri diritti”, sottolineano i sindacati.

“I lavoratori esigono un rinnovo del CCNL dignitoso, che garantisca potere d’acquisto e certezze per il futuro’’, sottolineano dalla Filt Cgil Genova e Liguria. La manifestazione nel capoluogo ligure, nazionale, prevede il presidio dei varchi portuali a partire dalle 5, e poi il raggruppamento a Ponte Etiopia a partire dalle 8.30 per la partenza del corteo verso Palazzo San Giorgio.

Sono circa 20mila i portuali italiani che attendono il rinnovo del contratto del lavoro. Lo scorso 2 febbraio, in sede di confronto con le parti datoriali, le segreterie di Filt Fit Uiltrasporti avevano registrato “una netta distanza dalle controparti rispetto alla richiesta economica sindacale per il triennio 2024/2026”, che ha provocato l’interruzione della trattativa e condotto poi sino alla proclamazione di sciopero.